Hejtman Martin Kuba je nově členem dozorčí rady Budvaru. Kraj a pivovar prý mají "úzké vztahy"
Pro národní podnik Budějovický Budvar je vhodné spolupracovat s krajem, mají úzké vztahy třeba při pořádání společných akcí, řekl dnes ČTK ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) ke jmenování jihočeského hejtmana Martina Kuby do dozorčí rady firmy. Svého zástupce v dozorčí radě kraj vybral sám, doplnil ministr v Oboře na Lounsku při setkání s novináři ke sklizni chmele. Kuba, který je i lídrem politického hnutí Naše Česko, je členem dozorčí rady Budvaru od 19. srpna, do funkce ho jmenoval právě Šebestyán.
Pravomoc jmenovat členy dozorčí rady Budvaru má ministerstvo zemědělství. "My jsme se bavili dlouhodobě, že z pohledu Budějovického Budvaru je vhodné spolupracovat s krajem, a tak jsme se dohodli se zastupiteli kraje, že umožníme, aby se jeden ze zástupců kraje do těchto orgánů dostal a to už pak bylo jejich rozhodnutí, kdo tam půjde," řekl Šebestyán. "Budvar a město a vůbec kraj mají opravdu úzké vztahy," podotkl. Spolupráce je podle ministra dlouhodobá, zmínil společné akce na českobudějovickém výstavišti a v Budvaru.
V minulosti byl v dozorčí radě Budvaru od prosince 2009 do dubna 2012 tehdejší jihočeský hejtman Jiří Zimola nebo v roce 2007 tehdejší první náměstek hejtmana Robin Schinko. Kuba řekl Deníku N, že jeho nominace souvisí právě s hejtmanským postem, připustil, že o ní jednal přímo se Šebestyánem. "Nominace byla spojena s tím, že jde o státní podnik na území Jihočeského kraje. Podnik stojí před zásadní investicí třeba do rozšíření návštěvnického centra," řekl Deníku N jihočeský hejtman. Pro chystané projekty je podle něj důležitá koordinace Českých Budějovic a kraje.
Kuba své politické hnutí Naše Česko založil po loňském odchodu z ODS. Občanští demokraté, kteří jsou nyní v opozici, jmenování Kuby do dozorčí rady Budvaru vidí jako spolupráci Kuby s vládou ANO, SPD a Motoristů. "Jasně, kámoši si musejí pomáhat!" napsala ODS v úterý na síti X s tím, že Kuba si novou funkci vyjednal s vládou Andreje Babiše (ANO). Kuba byl v ODS v minulosti místopředsedou i úřadujícím předsedou.
Dozorčí radu nyní opustil bývalý volební manažer ODS Jan Kočí nebo jihočeský člen TOP 09 Miroslav Nosek. Nováčky v tomto orgánu jsou spolu s Kubou dva politici vládních stran: bývalý západočeský poslanec ANO Jan Volný a radní Olomouckého kraje Dan Chromec (SPD).
Budějovický Budvar loni uvařil 1,945 milionu hektolitrů piva, což je rekordní množství, meziročně jde o jednoprocentní zvýšení. Produkce národního podniku rostla třetím rokem po sobě, víc než 70 procent z ní mířilo do zahraničí. Zisk po zdanění loni Budvaru klesl o 1,3 procenta na 356,3 milionu korun, obrat se snížil o 20 milionů korun na 3,691 miliardy Kč.
čtk, tb