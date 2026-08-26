Zemřela americká zpěvačka Dolly Parton
Americká zpěvačka, autorka písní, herečka a filantropka Dolly Parton zemřela ve věku 80 let po krátkém boji s rakovinou v nemocnici ve městě Nashville. Informaci o příčině jejího úmrtí podle světových agentur zveřejnil v noci na dnešek její mediální zástupce Marcel Pariseau. Vedle prezidenta Donalda Trumpa a dalších činitelů jí obdiv vyjádřily i celebrity z hudebního světa včetně zpěvaček Taylor Swift či Beyoncé.
Parton v pátek 21. srpna poskytla aktuální informace o svém zdraví a potvrdila, že její stav se zhoršil po smrti manžela Carla Deana v březnu 2025, napsal po úterní zprávě o jejím úmrtí magazín People. Informaci o tom, že trpěla rakovinou, zveřejnil až Pariseau.
"Poté, co srdnatě čelila krátkému boji s rakovinou, Dolly opustila svůj pozemský život dnes (v úterý) v onkologickém centru Vanderbilt-Ingram obklopena svými nejbližšími," uvedl v prohlášení.
Na úmrtí rodačky z Tennessee, která za šest desítek let své kariéry natočila na 50 studiových alb, prodala přes 100 milionů nosičů a složila na 3000 písní, reagovala řada veřejných osobností včetně hudebních hvězd.
"Svět bez Dolly mi připadá nemožný, neskutečný nebo nespravedlivý," napsala nejposlouchanější zpěvačka současnosti Taylor Swift, podle níž byla Parton "nesmírně velkorysá".
Její kolegyně Beyoncé uvedla, že Parton ukazovala ostatním, jak být sama sebou. "Byla jsi nám měřítkem, polárkou. Odvážná a geniální, talentovaná a odhodlaná," vyjádřila svůj pohled na zesnulou legendu.
Trump oznámil, že na počest Partonové budou spuštěny americké vlajky na půl žerdi.
čtk, tb