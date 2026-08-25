Kanada zavede na zboží ze Spojených států cla ve výši od 15 do 50 procent
Kanada zavede cla ve výši od 15 do 50 procent na zboží dovážené ze Spojených států. Odvetné opatření za americká cla vstoupí v platnost 8. září, oznámila kanadská vláda. Zároveň představila podpůrná opatření pro kanadské podniky a pracovníky, na které eskalující obchodní válka dopadá.
Cla se budou vztahovat na asi 700 druhů zboží v celkové hodnotě 27,6 miliardy kanadských dolarů. V plném rozsahu tak dorovnají nová cla, která v sobotu Kanadě vyměřily USA.
Vláda zároveň představila podpůrný balíček v hodnotě 7,5 miliardy kanadských dolarů. V něm obsažená opatření zahrnují podporu malých a středních podniků, program na financování peněžních toků firem a podporu pro pracovníky, kterým by v důsledku nových cel mohla hrozit nezaměstnanost.
"Naše odvetná cla – uplatňovaná ve stejné výši a rozsahu – spolu s miliardovým balíčkem podpory ochrání pracovníky, zemědělce, rodiny i podniky," uvedl kanadský ministr financí François-Philippe Champagne.
V sobotu vstoupila v platnost nová 50procentní cla, která Kanadě vyměřila vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa. Stalo se tak poté, co ztroskotala jednání mezi oběma zeměmi, jež měla jejich zavedení odvrátit. Dnes oznámená odvetná cla představují další významné zhoršení vzájemných vztahů mezi Kanadou a USA, píše Reuters.
Podle agentury AFP by se ale krok Ottawy mohl ukázat jako ekonomicky riskantní. Francouzská agentura připomíná, že Spojené státy jsou zdaleka nejvýznamnějším obchodním partnerem Kanady, do USA směřuje 70 procent celkového objemu kanadského vývozu.
Obě země jsou obzvláště úzce propojeny v energetickém sektoru. Kanada je zdaleka nejvýznamnějším zahraničním dodavatelem ropy do Spojených států. Přes společnou hranici proudí rovněž zemní plyn a elektřina. V Kanadě i USA závisí na vzájemném obchodu miliony pracovních míst.
Vztahy mezi USA a Kanadou jsou za druhého Trumpova mandátu velmi napjaté a nejen kvůli obchodu. Šéf Bílého domu vícekrát hovořil o tom, že Kanada by se měla stát součástí USA, kanadského premiéra Marka Carneyho i jeho předchůdce Justina Trudeaua pak nazýval guvernéry. Odkazuje tak na to, že guvernéři stojí v čele států USA.
Dnes Trump napsal na sociální síť Truth Social, že USA vážně zvažují přejmenovat Ontarijské jezero, které leží na hranicích USA a Kanady, na Americké jezero. Prezident se už v minulosti rozhodl jednostranně měnit geografické názvy. Mexický záliv tak například přejmenoval na Americký záliv. Toto označení ale neužívá ani řada amerických médií včetně agentury AP, s níž se kvůli tomu Trump dostal do sporu.