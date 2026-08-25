Babiš chce s Costou jednat o unijním rozpočtu, konkurenceschopnosti i migraci
Premiér Andrej Babiš (ANO) se ve čtvrtek chystá s předsedou Evropské rady Antóniem Costou jednat o dlouhodobém unijním rozpočtu i posílení konkurenceschopnosti, boji s nelegální migrací či dalším rozšíření EU.
Costa v úterý návštěvou Slovenska zahajuje cesty po členských zemích evropského bloku. Babiš ho přivítá ve čtvrtek v Kramářově vile. Hlavním tématem Costovy mise je nadcházející rozpočet, unijní země se jím budou řídit od roku 2028 do roku 2034.
Šéf Evropské rady v pondělí uvedl, že s evropskými lídry chce diskutovat také o obraně, konkurenceschopnosti, rozšíření EU a podpoře Ukrajiny. "Tyto rozhovory mi poskytují nezbytný ucelený přehled o prioritách a očekáváních členských států a zajišťují, že činnost Evropské rady bude nadále odrážet realitu panující v Evropě," vysvětlil.
Většinu členských států EU navštíví do 17. září. Podobnou cestu po hlavních městech unijních zemí absolvoval i loni, kdy rovněž s jednotlivými prezidenty a premiéry diskutoval o prioritách a výzvách, kterým Evropská unie čelí.
V diskusi o hospodaření EU do roku 2034 se nyní jedná o kompromisním skloubení celkové výše rozpočtu, velikosti jednotlivých národních příspěvků do rozpočtu a nových vlastních unijních zdrojích. Rozpočet se bude řešit na summitu EU v polovině října, poté se nejspíš uskuteční ještě mimořádná Evropská rada na konci listopadu a Costa by rád dosáhl konečné dohody na prosincovém summitu EU.
Evropská komise zveřejnila první návrh nového sedmiletého rozpočtu v objemu 1,76 bilionu eur (42,6 bilionu Kč) loni v červenci. Rozpočet zahrnuje všechny základní výdaje EU, od dotací zemědělcům přes kohezní fondy na podporu méně rozvinutých regionů až po budování dopravní infrastruktury či pomoc rozvojovým zemím.
Kyperské předsednictví následně letos v červnu poprvé představilo takzvaný vyjednávací rámec, tedy rozsáhlou tabulku s konkrétními čísly pro výdaje v jednotlivých rozpočtových kapitolách. Celkový objem rozpočtu, jak jej navrhují Kypřané, činí 1,73 bilionu eur (41,9 bilionu Kč) a škrty představují přibližně 32,8 miliardy eur (793,6 miliardy Kč). Podle Babiše je kyperský návrh pro Česko lepší, Praha s ním ale stále není spokojena.
Irové, kteří se 1. července ujali předsednictví v Radě EU, by měli na říjnovém summitu lídrům představit přepracovaný takzvaný vyjednávací rámec unijního rozpočtu. Mezitím probíhají vyjednávání mezi Radou EU, která zastupuje členské státy, a Evropským parlamentem. Cílem je vytvořit podmínky pro dosažení dohody o novém sedmiletém rozpočtu do konce letošního roku. čtk