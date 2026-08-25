Slovenská policie překazila napalmový útok na továrnu vyrábějící drony
Slovenská policie oznámila, že překazila žhářský útok na továrnu na výrobu bezpilotních systémů. V případu stíhá tři cizince, které obvinila z obecného ohrožení na objednávku. Dva z nich byli zadrženi na Slovensku, další pak v Německu. Bližší informace o zadržených ani o hrozícím útoku slovenské policejní prezidium v tiskové zprávě neuvedlo.
Policisté při zásahu zajistili kromě jiného větší množství zápalné směsi, takzvaný napalm, dále nářadí a mobilní telefony. Hodnotu majetku ve výrobní hale na východním Slovensku, která se měla stát terčem útoku, policie odhadla na desítky milionů eur. V době připravovaného útoku by se v objektu mohlo podle policie nacházet asi 70 zaměstnanců.
Policejní prezidium uvedlo, že kriminalisté v případu využili informace od slovenské civilní tajné služby (SIS) a od vojenského zpravodajství.