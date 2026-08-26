Pirátská opozice chce zachovat povinné ukládání dat o tom, kdo všechno se podílel na přípravě zákonů. Vláda chce tyto informace skrýt
Piráti budou před závěrečným hlasováním o prodloužení digitálního systému eLegislativa požadovat, aby byla zachována povinnost zaznamenávat informace, kdo se na tvorbě právních předpisů podílel. Předkladatelka pozměňovacího návrhu Kateřina Stojanová dnes novinářům řekla, že takzvaná lobbistická stopa ochrání důvěryhodnost legislativního procesu, a to jak u vládních předloh, tak u pozměňovacích poslaneckých návrhů. Nevidí důvod, proč ze zákona zmizela, vysvětlení bude požadovat od ministra vnitra Lubomíra Metnara (ANO).
Poslanecká novela, která také navrací státní úhradu čistých nákladů na základní služby poskytované Českou poštou na nejvýše 1,5 miliardy korun ročně z nynějších až dvou miliard korun, je na programu schůze dolní komory, která začala v úterý. Kdy se k ní zákonodárci dostanou, není jasné.
Poslední část systému eLegislativa, který se týká projednávání novelizací zákonů, navrhuje norma odložit o další rok na polovinu ledna 2030. Původní novela předpokládá dvouletý odklad na leden 2029. Informativní přehled veřejnoprávních povinností u návrhů právních předpisů se k nim ale bude podle úpravy výboru připojovat už od 15. ledna 2027.
Předloha poslanců ANO také posouvá o další dva roky na leden 2029 povinnost používání atestované elektronické spisové služby pro ústřední správní úřady a o tři roky pro ostatní úřady. Výjimku z povinnosti mají nově mít také bezpečnostní sbory včetně Bezpečnostní informační služby a Úřadu pro zahraniční styky a informace a také Vojenská policie. Výbor pro veřejnou správu navrhl sjednocení posunu na rok 2029. Výjimku by měli navíc dostat nejmenší původci dokumentů, jako jsou školy, muzea, knihovny a zařízení sociálních služeb.
čtk, tb