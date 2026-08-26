Španělé v Ceutě pohřbí oběti nedávné migrační krize, Maroko to odmítlo
V Ceutě dnes pohřbí posledních devět z 88 migrantů, jejichž těla našly španělské úřady poté, co se na konci července desítky tisíc lidí dostaly z Maroka do tohoto města na severu Afriky. Pouze těchto devět se podařilo identifikovat a v případě pěti z nich se jejich rodiny snažily vyřídit všechny potřebné dokumenty, aby je mohly pohřbít doma. Kvůli obstrukcím marockých úřadů se jim to ale nepodařilo, napsal dnes server španělského rozhlasu Cadena SER.
"Dokumenty z Ceuty jsou kompletní, ale marocké úřady nám zatím nedaly pozitivní odpověď. Už nás unavuje chodit v Maroku sem a tam. Řekli nám, že to odmítavé stanovisko přišlo z Rabatu," řekl španělskému rozhlasu bratr jednoho z utopených. Jeho rodina se snažila tělo dostat do vlasti, ale v úterý byla informována, že bude pohřbeno dnes odpoledne v Ceutě.
Úřady v Ceutě pohřbívají devět identifikovaných až dnes jako poslední, protože doufaly, že si je jejich rodiny z Maroka budou moci převzít. Doba od úmrtí je ale tak dlouhá, že experti už doporučili nečekat.
Pohřby devíti desítek migrantů začaly v Ceutě v pátek a konaly se podle islámské tradice. Do hrobu byli uloženi na pravém boku, tváří k posvátné Mekce a obřady vedla skupina místních imámů. Na náhrobním kameni mají tito většinou mladí lidé pouze čísla, jelikož se je nepodařilo identifikovat. Jsou ale evidováni v soudních spisech, kde jsou uvedeny údaje, jako například kde byli nalezeni, jak vypadali, co měli na sobě a případně jaká měli zvláštní znamení, podle nichž by je šlo identifikovat v budoucnu.
"Moje děti utekly (do Ceuty), protože ten den na ulici všichni běželi k hranici," popsala rozhlasu Cadena SER matka 19letého Júnise, který bude dnes pohřben v Ceutě. Spolu se starším bratrem a sestrou se snažil 30. července dostat z Maroka na španělské území, ale utopil se. Ten den se podařilo přeplavat či přejít nelegálně do Ceuty až osmi desítkám tisíc lidí, většina se v následujících pár dnech dobrovolně vrátila do Maroka, asi 8000 migrantů ale v Ceutě zůstalo.
Ceuta a druhé španělské autonomní město na africkém kontinentu - Melilla - čelí dlouhodobě migrační vlně, ta z konce července ale byla v novodobé historii bezprecedentní. Zatímco marocká ekonomika roste, země trpí značnou nerovností v příjmech a vysokou mírou nezaměstnanosti, zejména mezi mladými. A právě vidina lepšího života v Evropě vede k takovým migračním vlnám.
"Marocká mládež je velmi dobře propojená prostřednictvím sociálních sítí. Ve venkovských a chudších oblastech mnozí nemají ani základní potraviny, ale téměř všichni mají přístup k internetu," popsala španělská socioložka María Guevaraová z univerzity v Seville. Právě na sociálních sítích se před 30. červencem šířily zprávy vyzývající lidi, aby se shromáždili u hranic Maroka s Ceutou, a falešné informace, že hranice bude otevřená a pohraničníci je nemohou vyhostit.
Podle nevládní organizace Caminando Fronteras zemřelo koncem července při pokusu dostat se do Ceuty 141 lidí, z toho 88 těl našla španělská pobřežní stráž a 53 marocká. Rabat ale uvedl, že našel jen 14 obětí.
Podle deníku El Faro de Ceuta marocká strana nechtěla přijmout těla utonulých od španělských úřadů s tím, že potřebuje lékařské záznamy a dokumentaci potřebnou k identifikaci těl. Marocké ministerstvo spravedlnosti podle tohoto deníku uvedlo, že nemůže "přijmout mrtvoly, aniž by vědělo, o koho jde". Devět obětí se ale španělským forenzním analytikům identifikovat podařilo, ovšem ani ty marocká strana nepřijala.
Španělský rozhlas Cadena SER dnes uvedl, že těla několika mladých mužů byla převezena pohřebními vozy k hranici, ale marocká strana je odmítla.
Kromě forenzních analytiků pracovali na identifikaci devíti desítek mrtvých i policisté a také sociální pracovníci a psychologové. "Bylo to velmi emočně náročné. Často jsme při shromažďování dat plakali. I někteří psychologové potřebovali nakonec pomoc svých kolegů," popsala proces Silvia Carmonaová.
čtk, tb