Slovinsko zakázalo izraelskému premiérovi Netanjahuovi vstup do země
Slovinská vláda dnes označila izraelského premiéra Benjamina Netanjahua za nežádoucí osobu a zakázala mu vstup do země, informovala slovinská televize RTV. Na dnešním zasedání přijala vláda stejné opatření, které už platí vůči izraelskému ministrovi národní bezpečnosti Itamarovi Ben Gvirovi a ministru financí Becalelovi Smotričovi.
Slovinsko loni uznalo Stát Palestina a v srpnu uvalilo na Izrael zbrojní embargo, spolu se zákazem dovozu zboží vyrobeného na palestinských územích okupovaných Izraelem, připomíná agentura Reuters.
Netanjahu dnes zvolil neobvyklou letovou trasu na Valné shromáždění OSN v New Yorku, přičemž se vyhne vzdušnému prostoru většiny evropských zemí, píše Reuters. Podle zpravodajského serveru The Times of Israel (ToI) izraelský premiér zřejmě zvolil delší cestu, aby se vyhnul problémům souvisejícím se zatykačem, který na něj loni v listopadu vydal Mezinárodní trestní soud (ICC) kvůli podezření z podílu na válečných zločinech a zločinech proti lidskosti včetně používání vyhladovění jako válečného nástroje v Pásmu Gazy.
Tam pokračuje izraelská armáda ve vojenských operacích proti teroristickému hnutí Hamás. Boje, které začaly v říjnu 2023 po krvavém útoku ozbrojenců Hamásu na jih Izraele s 1200 zabitými a 251 unesenými, si na palestinské straně dosud vyžádaly přes 65.000 mrtvých. Velká část Pásma Gazy je válkou zdevastována a tamní populace, mnohdy i několikrát evakuovaná z oblastí bojů, čelí nedostatku humanitární pomoci a podle mezinárodních organizací také hladu.
Řada zemí uznávajících jurisdikci ICC uvedla, že Netanjahua zatkne, pokud by vstoupil na jejich území. Uplatňování zatykačů ICC závisí na mezinárodní spolupráci zemí, které uznávají jeho působnost. Mezi ně patří více než 120 států, na jurisdikci ICC ale nepřistupují mimo jiné Spojené státy, Izrael, Čína či Rusko.
čtk, tb