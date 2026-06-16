Slovensko připravuje zákaz přístupu dětí do 16 let k sociálním sítím
Slovensko připravuje zavedení zákazu přístupu dětí do 16 let k sociálním sítím. Návrh příslušného zákona, který by měl vstoupit v platnost na začátku příštího roku, dnes představili ministři vnitra a školství. Krok zdůvodnili snahou o ochranu dětí v digitálním prostoru. Podobná opatření již zavedly nebo připravují jiné země.
"Naše děti a mladí lidé tráví stále více času v on-lině světě. Dítě se neumí samo bránit prostředí, které nastavily algoritmy. Nebudeme stát na straně velkých platforem," řekl na tiskové konferenci ministr vnitra a šéf menší vládní strany Hlas-sociální demokracie (Hlas-SD) Matúš Šutaj Eštok.
K ověřování věku budou sloužit systémy státu, z nichž provozovatel sociální sítě nezíská přístup k osobním údajům uživatele, ale pouze informaci, zda dotyčný splňuje věkovou podmínku. Kromě toho by se na lidi mezi 16 a 18 lety měla vztahovat přísnější regulace používání sociálních sítí.
Podle slovenského ministra školství Tomáše Druckera návrh zákona nepočítá se zákazem přístupu dětí k aplikacím na posílání zpráv. Opoziční Křesťanskodemokratické hnutí v reakci uvedlo, že vlastní návrh na ochranu dětí před sociálními sítěmi už předložilo do sněmovny a že Hlas-SD se snaží uchopit téma, které léta ignoroval.
Omezení přístupu dětí k sociálním sítím již zavedly, oznámily či připravují například Austrálie, Kanada, Brazílie a některé evropské země včetně Británie nebo Francie. Český premiér Andrej Babiš letos v únoru uvedl, že je pro zákaz používání sociálních sítí po francouzském vzoru.
Slovensko loni zakázalo žákům prvních až třetích tříd základních škol používat vlastní mobilní telefony, chytré hodinky či tablety při vyučování. Žáci vyšších ročníků stejně jako jejich kolegové v prvních čtyřech ročnících osmiletých gymnázií mohou tato zařízení využívat po svolení učitelem nebo v souvislosti se vzděláváním. Výjimku dostali zdravotně postižení.