Situace s e-doklady je oproti včerejšku výrazně lepší, říkají úřady
Situace s využíváním eDokladů při volbách se proti pátku znatelně zlepšila, přesto by měli lidé do volebních místností pro jistotu nosit i klasický průkaz totožnosti, tedy plastový občanský průkaz nebo pas. ČTK to dnes řekl mluvčí Digitální a informační agentury Jakub Palata. V pátek po zahájení voleb měl kvůli velkému náporu problémy systém pro aktualizování eDokladů. Podařilo se jej stabilizovat večer po 20:00.
"Monitorujeme situaci a je znatelně lepší než včera. Momentálně řešíme opravu registrací na Androidu, což je aktuálně poslední rozsáhlejší problém," řekl Palata ČTK. V pátek musela agentura kapacitu systému několikrát posílit.
Pomocí eDokladu neboli elektronického občanského průkazu mohou lidé volit letos do Sněmovny poprvé. Doklad musí být podle zákona aktualizovaný před méně než 48 hodinami. Aktivované eDoklady má v současnosti zhruba 800.000 lidí. Ti v pátek během čtyř hodin odeslali přes 1,5 milionu požadavků na aktualizaci.
čtk, tb