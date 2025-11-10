Shutdown v USA zastavil prodej zbraní spojencům NATO
Platební neschopnost americké federální vlády, takzvaný shutdown, zastavila prodej zbraní ze Spojených států do členských států NATO v Evropě v hodnotě nejméně pěti miliard dolarů (105 miliard korun). Píše o tom americký server Axios, podle kterého to má vliv na dodávky vojenské techniky na Ukrajinu, která se brání ruské agresi.
Podle nejmenovaného zástupce amerického ministerstva zahraničí jde o protiletadlové střely AMRAAM, systémy protivzdušné obrany Aegis a salvové raketomety HIMARS určené pro země, jako jsou Dánsko, Chorvatsko a Polsko. Axios podotýká, že není jasné, kam přesně má tato technika zamířit, nicméně americké zbraně nakupované spojenci v NATO jsou často určeny jako vojenská pomoc Ukrajině. Zastavily se jak přímé prodeje zbraní od americké vlády spojencům v NATO, tak i licence pro soukromé zbrojařské firmy na vývoz zbraní, uvedl zdroj Axiosu. Zpomalení způsobilo to, že mnoho ze zaměstnanců ministerstva zahraničí, kteří běžně o chystaných transakcích informují příslušné představitele Kongresu a starají se o to, aby byl proces dotažený do konce, je kvůli shutdownu na nucené dovolené.
Současný shutdown je nejdelší, jaký Spojené státy doposud zažily. Platí od začátku října. ok