Senát zamítl novelu stavebního zákona, prý je to "paskvil". Poslanci je přehlasují
Senát dnes zamítl rozsáhlou spornou novelu stavebního zákona v souladu s postojem svých výborů. Podle kritiků z řad senátorů návrh nahrává developerům, je prokorupční a jde proti veřejným zájmům i obcím. Mnozí z nich označili předlohu za paskvil. Předkladatelé z řad sněmovní koalice ANO, SPD a Motoristů si od změn naopak slibují zrychlení a zjednodušení povolování staveb. Předlohu znovu posoudí Sněmovna, stane se tak zřejmě na zářijové schůzi. Vládní tábor má dostatečnou sílu senátní veto přehlasovat.
Novela především zavádí centralizovanou síť státních stavebních úřadů. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení vedené jedním úřadem a završené jedním razítkem. V doprovodném usnesení vyzvala horní komora poslance, aby senátní veto nepřehlasovali. Vláda by měla podle Senátu předložit celkovou stavební novelu řádnou legislativní cestou.
Horní komora novelu zamítla hlasy 55 ze 66 přítomných členů. Pro zamítnutí byli i Petr Vícha a Róbert Šlachta z klubu ANO. Senát ale nejprve hlasoval o návrhu na schválení předlohy, který vzešel z frakce ANO. Získal podporu deseti z 66 senátorů. Pro hlasovali jen senátoři z klubu ANO kromě Víchy a Šlachty, kteří byli proti.
Česko podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové (ANO) nepotřebuje další debaty o tom, že je povolování staveb pomalé, složité a nepředvídatelné, je potřeba učinit konkrétní krok. "Rozhodujeme o tom, zda lidem zkrátíme cestu k bydlení, obcím ke školám, školkám, domovům pro seniory a potřebné infrastruktuře a České republice k větší konkurenceschopnosti," hájila novelu Mrázová.
Debatě, jež se protáhla na asi 5,5 hodiny, dominovala kritika. "Je to politicky protlačovaný paskvil nahrávající jedné zájmové skupině," prohlásila místopředsedkyně Senátu Jitka Seitlová (KDU-ČSL). Senátor STAN Ondřej Lochman prohlásil, že zákon psali na zakázku developeři. "Nezrychlujete výstavbu pro lidi. Vy tím především zrychlujete zisky developerů na úkor občanů," uvedl.
Senátor Tomáš Třetina (TOP 09) mluvil v souvislosti s novelou o paralyzaci, bezpráví a systematické destrukci. Za klub ODS a TOP 09 konstatoval, že novela je špatně připravená a znamená privatizaci územního plánování či právní nejistotu, neřeší ani problémy spojené s digitalizací stavebního řízení. "Já mám strach, že se novým stavebním zákonem po pár desetiletích cesty na Západ přiblížíme mílovými kroky Balkánu," podotkl Martin Krsek z klubu SEN 21 a Piráti.
Pokud bude novela platit, senátoři ODS a TOP 09 se patrně obrátí na Ústavní soud. Přidat by se k nim mohli zástupci Starostů, podle nichž zákon obsahuje protiústavní prvky.
Mezi základní cíle jeho novelizované podoby patří podle předkladatelů vytváření podmínek pro bydlení, práci, podnikání a život lidí. Všechna krajská města mají nově dostat právo vydávat své vlastní stavební předpisy. V případě odvolání bude muset nadřízený úřad rozhodnout a nebude moci vrátit věc k novému projednání. Územní plánování předává novela do samostatných působností obcí a krajů.
Zákon nově stanoví, že plánování, příprava, výstavba a provozování veřejné infrastruktury a vyhrazených staveb je ve veřejném zájmu. To může hrát roli v případných úvahách o vyvlastňování. Mezi vyhrazené stavby budou patřit i stavby pro hromadné bydlení. Půjde o stavbu nebo soubor staveb s převažující funkcí bydlení s celkovou podlahovou plochou od 10.000 metrů čtverečních. Zákon také zavádí výjimku, která umožní zachovat nelegální stavby, což se v Senátu rovněž stalo terčem kritiky.
čtk, tb