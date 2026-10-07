Evropská komise vyplatila Ukrajině více než miliardu eur na protidronovou obranu
Evropská komise uvolnila Ukrajině 1,24 miliardy eur (přes 30 miliard korun) na nákup dronů, dronových interceptorů, munice pro drony a raket. Jde o součást dříve slíbené celkové unijní půjčky ve výši 90 miliard eur, která pomáhá Ukrajině řešit naléhavé finanční potřeby v době, kdy už téměř pět let čelí ruské invazi.
"Rusko uplatňuje záměrnou strategii teroru. Evropa přebírá odpovědnost a chrání obyvatele i infrastrukturu. Svou podporu musí zvýšit i ostatní," uvedla k poskytnutí peněz předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Šéfka unijní exekutivy zdůraznila, že Rusko se snaží Ukrajincům učinit každodenní život nesnesitelným. "Dnešní uvolnění prostředků pomůže posílit ukrajinský obranný průmysl. A také schopnost Ukrajiny bránit se," řekla.
Úvěr na podporu Ukrajiny zemi zajišťuje pomoc s orientačním rozdělením 60 miliard eur na obranu a 30 miliard eur na rozpočtovou podporu v tomto a příštím roce. Jen letos má být uvolněno celkem 28,3 miliardy eur na podporu obranných průmyslových kapacit Ukrajiny. Další výplaty z obranné složky tohoto nástroje budou pokračovat v nadcházejících týdnech, slíbila komise ve středečním prohlášení.
Ukrajina v posledních týdnech čelí stále intenzivnějším ruským útokům. Jen během noci na dnešek a rána si v ukrajinských městech vyžádaly téměř dvě desítky mrtvých a desítky raněných. Ukrajina od února 2022 vzdoruje ruské invazi, jejíž součástí jsou i každodenní útoky drony, střelami či raketami po celé zemi. Ukrajina v sebeobraně podniká rovněž vzdušné údery na cíle v Rusku.
Evropská komise dnes uvedla, že pro letošní rok je v rámci nástroje pro Ukrajinu k dispozici i dalších 4,4 miliardy eur na rozpočtovou podporu. Dohromady je tak na letošní rozpočtovou podporu k dispozici více než 17 miliard eur.
Od roku 2022 poskytly EU a její členské státy Ukrajině celkovou podporu ve výši 228,7 miliardy eur, včetně 3,8 miliardy eur z výnosů ze zmrazených ruských aktiv, sdělila komise.