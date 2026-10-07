Bulharsko ukončilo pátrání po posádce lodi, která se potopila po dronovém útoku
Bulharsko ukončilo pátrání po námořnících z obchodní lodi, která se v úterý potopila po dronovém útoku v bulharské ekonomické zóně. Záchranáři nikoho z posádky nenalezli, informovala bulharská média s odvoláním na záchrannou službu.
Loď Alfa Watan plující pod vlajkou Toga a plavidlo Able plující pod vlajkou Palau se podle dřívějšího vyjádření bulharských úřadů v noci na úterý staly terčem útoku námořních i vzdušných dronů. Podle premiéra Rumena Radeva se loď Alfa Watan potopila a záchranáři na místě našli pouze převrácený člun, vesty a zbytky lodního vybavení. Osmnáctičlennou posádku lodi Able, která po útoku začala hořet, se podařilo evakuovat a nyní je ve Varně.
Bulharská námořní záchranná služba dnes podle agentury BGNES uvedla, že pátrání po posádce lodi Alfa Watan bylo ukončeno a nebude obnoveno. Podle předběžných informací se plavidlo po útoku potopilo za přibližně tři minuty.
Bulharské úřady dosud bezprecedentní útok na civilní plavidla ve své výlučné ekonomické zóně nikomu nepřipsaly. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý uvedl, že vyšetřování vedené společně s bulharským námořnictvem ukázalo, že za útokem stálo Rusko.
V souvislosti s hrozbami pro námořní bezpečnost v Černém moři spojenými s rusko-ukrajinskou válkou ve středu zasedne bulharská bezpečnostní rada. Premiér Radev v úterý uvedl, že Bulharsko dronový útok na obchodní lodi konzultovalo na půdě Evropské unie a NATO - organizací, jejichž je členem.
Ukrajina se pátým rokem brání rozsáhlé ruské agresi, součástí bojů jsou i vzdušné útoky obou stran. Rusko a Ukrajina už několik měsíců stupňují také útoky pomocí dronů na nákladní lodě v Černém moři ve snaze narušit exportní kapacity nepřítele a poškodit tak jeho ekonomiku. Útoky Moskvy do značné míry omezily ukrajinský vývoz zemědělských produktů po moři, zatímco útoky Kyjeva donutily Rusko hledat alternativní trasy pro vlastní vývoz.