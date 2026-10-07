Volební systém se nebude měnit proto, že má prezident dovolenou, vzkazuje Metnar jeho manželce
Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) odmítl na síti X kritiku první dámy Evy Pavlové ke komunálním volbám. Volební systém celé země se podle něj nebude měnit jen proto, že si prezident Petr Pavel naplánoval na termín voleb dovolenou. Jestli chce Hrad otevřít debatu o internetových volbách, má to podle Metnara říct otevřeně.
Pavlová v úterý zkritizovala, že stát neumožnil lidem volit ze zahraničí či z jiného místa v Česku, ačkoliv termín komunálních voleb tentokrát pevně stanovil zákonem. Její výtka "míří mimo" i například podle poslankyně a bývalé ministryně obrany Jany Černochové (ODS).
"V komunálních volbách si volíte zastupitele ve své obci. Každá obec má své kandidáty, své kandidátky a své volební lístky. Proto není možné přijet s voličským průkazem kamkoliv v republice a hlasovat tam pro kandidáty ve vaší obci. To není chyba systému. To je samotná podstata komunálních voleb," podotkl Metnar.
Osobní hlasování ve volební místnosti pak podle něj zajišťuje tajnost volby, chrání voliče před nátlakem a umožňuje přímou kontrolu celého procesu volebními komisemi i veřejností. "Jestli chce Hrad otevřít debatu o internetových volbách, ať to řekne otevřeně. Volební systém celé země ale nebudeme překopávat jen proto, že si pan prezident naplánoval na termín voleb dovolenou," dodal ministr vnitra.
Černochová podotkla, že ústavní změnu ke komunálním volbám Pavel podepsal bez výhrad. Podle ústavní a navazující volební novely se místní a regionální volby musejí konat vždy v pátek a v sobotu prvního úplného říjnového týdne. "A hlavně: v komunálních volbách nelze hlasovat na voličský průkaz. Volíme zastupitelstvo konkrétní obce, ke které je naše volební právo vázáno. Možnost odvolit kandidáty své obce odkudkoli by tedy vyžadovala zásadní změnu systému, ne jen lepší organizaci voleb," uvedla. Chápe, že se Pavlová může chtít svého manžela lidsky zastat. "Ale pokud sama dobrovolně vstoupí do politické debaty a kritizuje politiky, její argumentace by měla odpovídat tomu, jak komunální volby skutečně fungují. Bohužel, v tomto případě, výtka paní Pavlové míří úplně mimo," doplnila.
"Paní Pavlová obvykle mlčí a k politice se nevyjadřuje. Domnívám se, že v tomto případě měla zůstat konzervativní. Mlčeti zlato…," sdělil předseda Motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka.
Šéf hnutí STAN Vít Rakušan uvedl, že považuje za správný krok korespondenční volbu pro prezidentské, sněmovní a evropské volby. "U komunálních voleb to nejde a nepůjde, dokud nebudeme volit elektronicky. Já bych sice pro elektronizaci voleb byl, kroky, které vedou ke změnám volebního zákona, však musejí být postupné a v souladu s celospolečenským naladěním, aby nezadaly záminku ke zpochybnění legitimity voleb jako takových," dodal.
Šéf ODS Martin Kupka připomněl, že vláda vedená občanskými demokraty v minulém volebním období korespondenční hlasování ze zahraničí pro volby do Sněmovny, prezidentské volby a volby do Evropského parlamentu prosadila. "Charakter voleb do místních zastupitelstev a do Senátu to však prostě neumožňuje," sdělil.
Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel zopakoval, že je škoda, že se prezident komunálních voleb nezúčastní, měl by podle něj jít příkladem. "Každý občan, včetně první dámy, má právo na svůj názor. Nutno však podotknout, že tato změna ústavního zákona byla schválena Parlamentem již v březnu 2024 a podepsána také panem prezidentem," uvedl.
Zároveň se podle něj ukazuje, že je potřeba debatovat o modernějších formách hlasování nejen v komunálních volbách, ve kterých nejde hlasovat na voličský průkaz. "To by vyžadovalo zásadní změnu, které se však TOP 09 nebrání. Dlouhodobě podporujeme kroky, které lidem usnadní účast ve volbách. Do budoucna má smysl diskutovat i o elektronickém hlasování, ale pouze za podmínky, že bude maximálně bezpečné a odolné vůči jakýmkoliv pokusům o zneužití či kybernetické útoky," doplnil Havel.
Předseda lidovců Jan Grolich již v úterý večer v debatě televize CNN Prima News uvedl, že když prezident rozhodnutí dělal, věděl, jaké jsou nastavené možnosti volení v ČR. "Za mě je to velká symbolika, hlava státu by k volbám chodit měla, je to špatně, že k těm volbám nepůjde," řekl. Na dotaz, zda by stát měl občanům dát více možností volit, odpověděl, že větší smysl to má u sněmovních voleb, kde se proto zjednodušila volba ze zahraničí.