V Kyjevě jsou po ruských úderech dva mrtví, zásahy hlásí i Dnipro či Záporoží
Rusko v noci podniklo další raketový a dronový útok na Kyjev, který si vyžádal nejméně dva mrtvé. Svědci informovali o desítce explozí a úřady mimo jiné o zasažených skladech, napsal web deníku The Kyiv Independent. Škody hlásí i města Dnipro nebo Kremenčuk. Nejnovější údery přišly v den, kdy slaví 74. narozeniny ruský prezident Vladimir Putin.
Reportéři The Kyiv Independent slyšeli v metropoli několik výbuchů kolem poté, co ukrajinské letectvo varovalo před ruskými bombardéry Tu-95 blížícími se k hranicím. "Rakety dopadají jedna za druhou. Podle mě jde o nejméně deset až dvanáct výbuchů. V centru města je dost hlučno," popsal jeden z nich. Další novináři mluvili o úderech v okolí kyjevské Podilské čtvrti a o plamenech s kouřem.
Kyjevský starosta Vitalij Kličko uvedl, že byl hlášen útok na blíže nespecifikovanou neobytnou oblast v Oboloňské čtvrti a že v Podilské čtvrti byly zasaženy skladové prostory. V Ševčenkivské a Darnycké čtvrti zase hořely úlomky raket; právě v Darnycké čtvrti zemřeli dva lidé. Celkový rozsah škod není zatím známý.
Ruské ministerstvo obrany sdělilo, že uskutečnilo masivní útoky na cíle v Kyjevě i v dalších ukrajinských oblastech. Mluví i o zásazích cílů v Oděské oblasti či plavidel sloužících ukrajinským zájmům. Právě před masivním ruským úderem varoval v úterý ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Odvolával se přitom na informace ukrajinské rozvědky.
Samostatný letecký útok na Dnipro na jihovýchodě Ukrajiny poškodil průmyslový objekt, uvedl na sociální síti Telegram bez dalších podrobností šéf regionální správy Oleksandr Hanža. Terčem útoku se stalo také Záporoží, kde byla podle náčelníka správy Záporožské oblasti Mychajla Semikina zasažena dopravní infrastruktura.
Nejméně čtyři mrtvé a 20 raněných tří dětí si pak vyžádal ruský útok na město Pryluky v Černihivské oblasti na severu Ukrajiny, informovali ukrajinští záchranáři. Jednoho člověka vyprostili z trosek. Dva lidé byli zabiti a sedm zraněno při ruském útoku na Kremenčuk v centrální části Ukrajiny. Pryluky zasáhly ruské rakety, z nichž jedna dopadla na výškový obytný dům. Stalo se to ráno, kdy lidé ještě spali, napsal náčelník oblastní správy Vjačeslav Čaus na telegramu, kde také zveřejnil snímky z místa zásahu.