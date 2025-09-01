Šéfka Evropské centrální banky brání svého amerického kolegu před Trumpem. Pokud bude odvolán, poškodí to prý světovou ekonomiku
Pokud by americký prezident Donald Trump odvolal šéfa americké centrální banky (Fed) nebo členku Rady guvernérů Lisu Cookovou, mohlo by to ohrozit americkou i světovou ekonomiku. Francouzské rozhlasové stanici Radio Classique to dnes řekla šéfka Evropské centrální banky (ECB) Christine Lagardeová. Finanční trhy navíc podle ekonomů plně nezohlednily rizika, které Trumpovy kroky proti Fedu představují, vyplývá z ankety deníku Financial Times (FT).
"Pokud by americká měnová politika již nebyla nezávislá a místo toho závislá na diktátu té či oné osoby, pak se domnívám, že dopad na rovnováhu americké ekonomiky by mohl být v důsledku dopadů, které by to mělo po celém světě, velmi znepokojivý, protože je to největší ekonomika světa," varovala šéfka ECB.
V průzkumu FT mezi 94 ekonomy působícími v USA a Evropě většina respondentů vyjádřila obavy, že Trumpovy útoky povedou k trvalé změně postoje Fedu, který se po skončení funkčního období předsedy Jeroma Powella v příštím roce zaměří na podporu zaměstnanosti a snížení nákladů na vládní půjčky.
"Fed se stane loutkou vlády," uvedla Christiane Baumeisterová, ekonomka z Notredamské univerzity ve státě Indiana. Další respondenti podle FT popsali výhled americké měnové politiky jako hrozný, chaotický a katastrofální.
Lagardeová v rozhovoru s francouzskou rozhlasovou stanicí také reagovala na páteční rozhodnutí amerického odvolacího soudu, podle nějž je většina Trumpem uvalených dovozních cel nezákonná. To přidává "další vrstvu nejistoty" do globálního ekonomického výhledu, uvedla šéfka ECB.
čtk, tb