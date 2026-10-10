Šéf lidovců Grolich se stal už v prvním kole novým senátorem za Vyškovsko
Novým senátorem za Vyškovsko se podle propočtu ČTK stane už v prvním volebním kole jihomoravský hejtman a předseda lidovců Jan Grolich. Podle průběžných výsledků hlasování obdržel takřka 61 procent hlasů a druhá zdravotní sestra Petra Absolonová (za ANO) kolem 31 procent hlasů a Grolicha již nepředstihne.
V poli poražených skončil rovněž kandidát hnutí Přísaha Jaroslav Fládr se ziskem kolem osmi procent hlasů. Voleb se zúčastnilo přibližně přes 51 procent voličů. Dosavadní senátor za Vyškovsko Karel Zitterbart (za STAN) letos mandát obhajoval v Brně. Před šesti lety jej získal těsným poměrem hlasů, když ve finále porazil lidoveckého kandidáta Jaroslava Klašku.
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