Šarochův trumf: Babišova rodina se o podnikání Čapího hnízda nezajímala

Státní zástupce Jaroslav Šaroch dva dny před definitivním termínem odeslal písemné odvolání proti zprošťujícímu rozsudku v kauze údajného dotačního podvodu při přestavbě Čapího hnízda. Andreje Babiše a Janu Nagyovou tak čeká rozhodování minimálně jednoho dalšího soudu - a není vyloučeno, že vyšší soud (případně Nejvyšší soud, k němuž by šlo možné dovolání) se bude na případ dívat jinak než senát soudce Jana Šotta.

Z toho, co bylo zveřejněno, a z názorů právníků je zřejmé, že Jaroslav Šaroch musí zpochybnit výpověď svědka Jana Bareše, aby měl vůbec s dovoláním šanci na úspěch. Ten před soudem zpochybnil linku, která je pro prokázání úmyslu podvádět klíčová. Zjednodušeně řečeno: žaloba tvrdila, že Andrej Babiš a Jana Nagyová se rozhodli, že na Čapí hnízdo získají dotaci, a kvůli tomu ho vyvedli z Agrofertu, který neměl na podporu šanci. Proto vytvořili malý podnik s úmyslem získat dotaci.

Bareš ale podle rozhodnutí senátu soudce Šotta svou výpovědí vyloučil, že by úvahy o dotaci hrály nějakou roli při rozhodování, že se Čapí hnízdo z Agrofertu vyčlení. Soudu sdělil, že mu Andrej Babiš řekl, že chce Čapí hnízdo osamostatnit kvůli podnikání jeho rodiny - a že má zájem v přestavbě pokračovat, i kdyby společnost dotaci nezískala. Soudce zhodnotil Barešovu svědeckou výpověď jako „logickou, přesvědčivou, podrobnou, konzistentní a zcela věrohodnou“.

Podle dostupných informací se Jaroslav Šaroch snaží v odvolání tuto soudcovu úvahu zvrátit řadou nepřímých důkazů. Jaký mělo smysl předávat „na zaučení“ v byznysu naprosto nezkušeným rodinným příslušníkům projekt, který byl podle názoru představitelů Agrofertu rizikový a nerentabilní a bez zásadní podpory Agrofertu neměl šanci ani na realizaci, ani na úspěch? A proč by se měl na Čapím hnízdu učit podnikání syn Andrej, který v tu dobu toužil být pilotem a absolvoval dlouhodobé školení v USA?

V podstatě všichni svědci navíc potvrdili, že „podnikání“ Čapího hnízda vedl od počátku až do konce Andrej Babiš. Rozhodoval naprosto o všem včetně reklamy, stavebních prací nebo zajištění financování. Jeho děti ani manželka se neúčastnily valných hromad společnosti Čapí hnízdo, kde se o osudu „podnikání“ rozhodovalo. Navíc syn Andrej svědecky potvrdil, že netušil minimálně do roku 2012, že je majitelem akcií - a že nikdy žádný dokument o nabytí akcií nepodepsal. Převod Čapího hnízda na akciovou společnost s akciemi na majitele tak podle žalobce Šarocha neměl žádný jiný důvod než právě získání dotace.

V transformaci společnosti a ve způsobu, jak byla přestavba realizována, se udály operace, na jejichž výsledek neměly podnikající děti žádný vliv. Od skoro čtyřistamilionové půjčky od banky, kterou by Čapí hnízdo nedostalo, kdyby za ni neručil Agrofert, po další čtvrtmiliardové financování projektu zadanou reklamou od firem Agrofertu. I kdyby těmito zásahy chtěl otec podnikajícím dětem pomoci, nemělo pak logiku, že v okamžiku, kdy byla farma Čapí hnízdo dostavěna, převedli ji akcionáři – tedy Babišova rodina - zpět pod Agrofert. Tedy v době, kdy se děti a manželka mohly učit byznysu v hotovém projektu.

Jaroslav Šaroch bude muset zpochybnit i několik dalších soudních argumentů, které se týkaly otázky, zda mělo Čapí hnízdo na dotaci vůbec nárok. Senát soudce Jana Šotta dovodil, že ano, žalobce při procesu dovozoval, že ne. Ale podstatné pro odvolání bude právě to, jak přesvědčivě Jaroslav Šaroch zpochybní důvěryhodnost výpovědi Jana Bareše. Jaroslav Spurný

