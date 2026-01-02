Rusové žádají Američany, aby přestali v Atlantiku nahánět jejich sankcionovaný ropný tanker mířící do Venezuely
Rusko požádalo Spojené státy, aby přestaly pronásledovat ropný tanker, který plul do Venezuely a nyní v Atlantském oceánu prchá před americkou pobřežní stráží. Napsal to list The New York Times (NYT) s odvoláním na své nejmenované zdroje. Washington ani Moskva se oficiálně k těmto informacím nevyjádřily.
Americká pobřežní stráž se plavidlo s názvem Bella 1 pokusila neúspěšně zadržet 21. prosince v Karibském moři, když plulo k Venezuele, aby tam naložilo ropu. Pobřežní stráž shledala, že nepluje pod platnou státní vlajkou, a proto podle mezinárodního práva podléhá kontrole. Loď však odmítla umožnit vstup americké pobřežní stráže na palubu a pokračovala v plavbě. Americké síly ji od té doby pronásledují.
V následujících dnech se loď snažila domoci ochrany Ruska, její posádka na bok plavidla namalovala ruskou vlajku a vysílačkou pobřežní stráži oznámila, že pluje pod ruskou správou, napsal The New York Times. Nedávno se podle něj Bella 1 objevila v ruském rejstříku lodí pod názvem Marinera s domovským přístavem v Soči v Černém moři.
Bella 1 je od loňského roku předmětem sankcí USA kvůli přepravě íránské ropy, jejíž prodej podle amerických federálních úřadů slouží k financování terorismu. Americký prezident Donald Trump v prosinci nařídil blokádu všech sankcionovaných ropných tankerů, které plují do Venezuely nebo z ní odplouvají, ve snaze vyvinout tlak na autoritářského veneztuelského prezidenta Nicoláse Madura. USA se dosud zmocnily dvou tankerů v Karibiku, píše NYT.
Americký deník poznamenal, že eventuální spor o tanker Bella 1 se vynořuje v době, kdy se Trump snaží vyjednat mírovou dohodu, která by ukončila ruskou válku proti Ukrajině. Ruská žádost, aby Spojené státy přestaly pronásledovat loď, by mohla do jednání vnést nové komplikace, míní list.
čtk, tb