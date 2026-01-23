Rusové dál říkají, že bez "vyřešení územních otázek", to jest odevzdání Donbasu, mír nebude
Bez vyřešení územních nároků Ruska není dlouhodobý mír na Ukrajině možný, prohlásil poradce ruského prezidenta Vladimira Putina Jurij Ušakov po jednání s americkými vyjednávači, která podle něj trvala přibližně čtyři hodiny. Poradce podle tiskových agentur také potvrdil nadcházející třístranná americko-rusko-ukrajinská jednání v Abú Zabí, kde se také mají separátně sejít zmocněnci obou prezidentů Steve Witkoff a Kirill Dmitrijev.
"Hlavní je, že během rozhovoru našeho prezidenta s Američany bylo opět konstatováno, že bez vyřešení územních otázek podle způsobu dohodnutého v Anchorage nelze počítat s dosažením dlouhodobého urovnání," řekl novinářům Ušakov podle agentury TASS v narážce na schůzku amerického prezidenta Donalda Trumpa s Putinem loni v srpnu na Aljašce.
Američtí vyjednávači do Moskvy přiletěli ve čtvrtek večer z Davosu, kde se Trump setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Šéf Bílého domu po jednání řekl, že všichni chtějí mír a Putinovi vzkázal, že válka musí skončit.
Trumpův zmocněnec Steve Witkoff dříve oznámil, že jednání o ukončení rusko-ukrajinské války dosáhla velkého pokroku a že zbývá dořešit poslední otázku. Podle Zelenského ještě nejsou vyřešené otázky týkající se území na východě Ukrajiny.
Rusko okupuje asi pětinu ukrajinského území a snaží se získat kontrolu nad celým Donbasem, včetně části, která ruská vojska dosud nedokázala dobýt. Kyjev varuje, že územní ústupky jen povzbudí Moskvu k dalšímu útoku.
Nynější schůzka ruského prezidenta s americkými zástupci byla podle Ušakova zaměřena na získání informací z kontaktů Američanů s Ukrajinci a evropskými partnery s cílem společně stanovit parametry pro další kroky. Putin podle svého poradce dal také pokyny ruské delegaci, kterou na třístranných jednáních v Abú Zabí povede náčelník vojenské rozvědky GRU, admirál Igor Kosťukov, dodal poradce. Ruská delegace podle něj už odletěla do Spojených arabských emirátů.
Jednání v Kremlu se z ruské strany zúčastnil také Ušakov a Putinův zmocněnec Kirill Dmitrijev, z americké strany vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff, Trumpův zeť Jared Kuschner a Trumpův poradce pro Radu míru Josh Greenbaum, uvedl dříve Kreml, který také zveřejnil krátké video, jak se Putin vítá s americkými vyjednávači. Ti hodlali také projednat pozvánku pro Rusko do Trumpem nově vytvořené Rady míru a ruská aktiva zmrazená ve Spojených státech za předchozí administrativy Joea Bidena.
Ruská strana při jednání o Radě míru zdůrazňovalo svou připravenost přispět do rozpočtu rady jednou miliardou dolarů z ruských aktiv v USA, které zmrazila předchozí americká administrativa, uvedl Ušakov. Další prostředky z těchto aktiv by po uzavření mírové dohody mezi Ruskem a Ukrajinou bylo možné uvolnit na obnovu boji dotčených území, dodal. Jednání na toto téma mají podle poradce pokračovat v bilaterální ekonomické skupině, kterou vedou zmocněnci obou prezidentů Witkoff a Dmitrijev. Ti se mají znovu sejít v Abú Zabí.
Po jednání v Moskvě měl Witkoff odletět do Abú Zabí, kde se dnes a v sobotu mají uskutečnit jednání zástupců USA, Ruska a Ukrajiny. Podle tisku americká a ukrajinská delegace hodlají ruským vyjednávačům navrhnout příměří v energetice.
