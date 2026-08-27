Rusko podle některých zdrojů chce pohnout válkou, a tak bude víc bombardovat centrum Kyjeva
Rusko zvažuje zesílení útoků balistickými raketami na Kyjev, včetně cílů v centru města, a na klíčovou infrastrukturu v dalších částech Ukrajiny, protože usoudilo, že jednání o mírové dohodě se ocitla ve slepé uličce. Dnes to uvedla agentura Bloomberg s odvoláním na tři zdroje blízké Kremlu, píše server Ukrajinska pravda. Stále více ruských činitelů si podle těchto zdrojů myslí, že by Putin mohl jako poslední možnost v boji proti Ukrajině zvážit i použití taktické jaderné zbraně.
Ruský prezident Vladimir Putin podle těchto zdrojů válku proti Ukrajině pod tíhou uvalených ekonomických sankcí ani ukrajinských úderů na ropné rafinerie a logistická centra v ruském vnitrozemí nezastaví. Moskva tyto údery považuje za útoky ze strany členských států NATO, protože tyto země Kyjevu poskytují zbraně a zpravodajské informace. Nynější fáze konfliktu není podle zdrojů agentury vrcholem vojenské eskalace.
Vzhledem k absenci diplomatického úsilí Moskva podle lidí blízkých Kremlu vidí pro dosažení svých vojenských cílů jen málo alternativ než další eskalaci. Rusko nicméně doufá, že vyslanci amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Jared Kushner přijedou do Moskvy s novými návrhy. Očekávání, že by došlo k nějakému průlomu, jsou ovšem značně nízká, uvedly zdroje Bloombergu.
Podle těchto zdrojů se někteří ruští představitelé domnívají, že by Putin mohl jako poslední možnost ve válce proti Ukrajině zvážit i použití taktické jaderné zbraně. V poslední době jsou údajně v Moskvě stále hlasitěji slyšet takzvaní jestřábi prosazující takovýto krok. Nicméně v tuto chvíli nic nenaznačuje, že se Rusko k použití jaderných zbraní proti Ukrajině připravuje, dodává Bloomberg.
Ukrajina se pátým rokem brání ruské agresi ve válce rozpoutané vpádem ruských vojsk na rozkaz ruského vůdce Vladimira Putina v únoru 2022. Součástí bojů jsou i časté vzájemné vzdušné údery, které v poslední době zesílily z obou stran. Moskva a Kyjev tvrdí, že se zaměřují na vojenské cíle či na cíle související s armádou a vedením války, ale při útocích umírají i civilisté - podle dostupných informací hlavně na ukrajinské straně.
čtk, tb