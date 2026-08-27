Firma Deloitte raději zaplatila půl miliardy korun, než aby se soudila s americkou vládou o to, jestli není moc "woke"
Poradenská a auditorská společnost Deloitte zaplatí miliony dolarů za urovnání sporu s americkou vládou. Jako firma, která s ní spolupracuje, už podle zákona nesmí uplatňovat pozitivní diskriminaci, tedy rovnost pohlaví či rozmanitost lidí na pracovišti, což podle vlády prezidenta Donalda Trumpa porušila. Informuje o tom francouzský web Les Echos.
Deloitte zaplatí za urovnání sporu 21,5 milionu dolarů (445 milionů Kč). Společnost sice popřela, že by uplatňovala pozitivní diskriminaci, jak tvrdí americké ministerstvo spravedlnosti, ale s vyplacením částky přesto souhlasila. Agentuře Reuters to vysvětlila snahou "předcházet nákladům a komplikacím spojeným s dlouhotrvajícím soudním řízením."
Trump od svého návratu do Bílého domu na začátku roku 2025 zasadil programům zaměřeným na rozmanitost, rovnost a začleňování (DEI) několik ran, připomíná Les Echos. Loni v březnu podepsal prezidentský výnos, jenž společnostem spolupracujícím s federální vládou zakazuje uplatňovat opatření pro pozitivní diskriminaci.
Zástupce generálního prokurátora Stanley Woodward dohodu s Deloittem uvítal. Podle jeho názoru "dokládá odhodlání našeho úřadu vymýtit z amerických pracovišť praktiky typu ´woke´ a postupy, které jsou v rozporu s ústavou".
Společnost Deloitte není jediná, kdo se rozhodl vládě v této souvislosti raději zaplatit miliony dolarů. V dubnu uzavřel americký stát podobnou dohodu o narovnání s firmou IBM. Ta tehdy souhlasila, že zaplatí v přepočtu 410 milionů Kč, aby se vyhnula soudnímu sporu ohledně nedodržení pravidel.
čtk, tb