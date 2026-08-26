A po schválení rozpočtových změn se poslanci sejdou až devátého září
Sněmovna po opětovném prosazení kontroverzní novely o rozpočtových pravidlech, kterou vetoval prezident, odložila plánované schvalování další čtveřice norem na 9. září. Rozhodla o tom dnes na návrh předsedkyně poslanců ANO Taťány Malé, která doporučila schůzi na dva týdny přerušit. V opačném případě by se poslanci museli na základě zákonných pravidel ke schvalování zákonů sejít nejdříve tento pátek. Odklad podpořila i většina zástupců opozice.
Přespříští středu by tak měli poslanci schvalovat například vládní návrh zákona o digitalizaci povolovacího procesu pro pobyt cizinců a poslaneckou novelu snižující státní náhradu České poště. Od digitalizace povolování a rušení pobytu cizinců v Česku si vláda slibuje zrychlení procesů i posílení bezpečnosti. Předloha navazuje na nynější zákon a zahrnuje také povinnou registraci občanů zemí Evropské unie s pobytem delším než 90 dnů, dosud je dobrovolná.
Poslanecká novela k České poště navrací státní úhradu čistých nákladů na základní služby na nejvýše 1,5 miliardy korun ročně z nynějších až dvou miliard. Snížení horní hranice zdůvodňují předkladatelé podmínkami veřejné podpory, jak je schválila Evropská komise. Předloha také posouvá některé termíny související s elektronizací veřejné správy.
Ke schválení míří také novela o spotřebitelském úvěru, jež reaguje na evropskou směrnici a má podle vlády zajistit vyšší ochranu zájemců o úvěr. Předloha kromě jiného zavádí horní hranici nákladů na tyto půjčky. Poslední ze čtveřice předloh určených ke schválení je návrh zákona, podle kterého by výrobky nabízené na českém trhu měly být v budoucnu šetrnější k životnímu prostředí. Mělo by je jít třeba snáze opravit nebo recyklovat.
čtk, tb