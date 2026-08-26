Ficova vláda navrhuje, aby mohli Slováci vyvolat referendum a nechat tak vypsat nové volby. Samozřejmě až pro příští volební období
Slovenská vláda chce do budoucna umožnit zkrácení volebního období parlamentu, což by následně vedlo k vypsání nových voleb, také na základě lidového hlasování. Plyne to z návrhu novely ústavy, kterou dnes schválil kabinet premiéra Roberta Fica. Na prosazení předlohy ve sněmovně ale vládní koalice nemá dostatek hlasů. Nicméně i v případě, že by parlament vládní návrh schválil, ustanovení o odvolání sněmovny lidovým hlasováním by začalo platit až po příštích parlamentních volbách. Ty jsou plánovány na podzim příštího roku.
Opoziční Křesťanskodemokratické hnutí, které loni pomohlo vládním stranám schválit jinou ústavní novelu, uvedlo, že nejnovější návrh Ficova kabinetu nepodpoří. Tvrdí, že z referenda by se mohl stát laciný politický nástroj.
Podle předlohy by lidové hlasování o odvolání parlamentu šlo vyvolat pouze jednou během jednoho volebního období, a to na základě petice s podpisy 350.000 voličů. Podobná podmínka na více než pětimilionovém Slovensku platí v současnosti pro vyhlášení referenda.
K odvolání parlamentu a k následnému vypsání nových voleb ale má být v některých případech třeba méně hlasů, než se vyžaduje k úspěchu obvyklého referenda. Parlament by voliči odvolali, pokud by takový návrh podpořila většina účastníků lidového hlasování a zároveň nejméně tři pětiny z celkového počtu voličů, kteří se zúčastnili posledních parlamentních voleb.
Pro platnost běžného referenda se v zemi naopak vyžaduje, aby se ho zúčastnila většina oprávněných voličů. Tuto podmínku splnilo v zemi pouze jedno z dosavadních referend, a to hlasování z roku 2003 o vstupu Slovenska do Evropské unie.
Se snahou dosáhnout vypsání nových voleb referendem letos neuspěla neparlamentní strana Demokraté. S podobnou iniciativou ztroskotala také Ficova strana Směr-sociální demokracie v roce 2021, kdy byla v opozici. Tehdy konání referenda v této záležitosti zablokoval slovenský ústavní soud. Parlament pak do základního zákona zakotvil možnost zkrátit volební období pouze na základě rozhodnutí sněmovny.
Do ústavy navrhla vláda doplnit také ustanovení, že země uznává slovenský znakový jazyk jako samostatný jazyk. Tlumočníky do znakového jazyka, který je určen hlavně pro neslyšící, slovenští politici využívali hlavně během silných vln epidemie nemoci covid-19, kdy úřady obyvatelům nařídily například nošení roušek při kontaktu s lidmi.
čtk, tb