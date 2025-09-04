0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Samy, nebo za ručičku?
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
08:02

Rusko odmítá debaty o přítomnosti zahraničních vojáků na Ukrajině. Evropa bude probírat, jaký kontingent tam vyslat

Rusko nemá v úmyslu jednat o jakémkoliv případném nasazení zahraničních vojenských jednotek na Ukrajině. Považuje to za nepřijatelné. Řekla to dnes novinářům mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová v reakci na výroky předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové o plánech vyslat evropské vojáky na Ukrajinu. Zacharovová také dodala, že obvinění, že za problémy letadla s von der Leyenovou v Bulharsku stojí Rusko, jsou falešná a paranoidní.

Mohlo by vás zaujmout:

"Rusko nebude diskutovat o jakékoli formě zahraniční intervence na Ukrajině, která je zásadně nepřijatelná a podkopává jakoukoliv bezpečnost," uvedla Zacharovová na tiskové konferenci.

Von der Leyenová v neděli listu Financial Times (FT) řekla, že evropské země pracují na "docela přesných plánech" na vyslání mnohonárodních vojenských jednotek na Ukrajinu v rámci bezpečnostních záruk po skončení konfliktu. Tyto jednotky budou mít podle ní podporu Spojených států. Německý ministr obrany výroky von der Leyenové označil za předčasné.

FT také s odvoláním na informované zdroje napsal, že pravděpodobný ruský útok narušil v neděli signál GPS na bulharském letišti a donutil letadlo s von der Leyenovou přistát v Plovdivu s pomocí papírových map. Narušení potvrdily bulharský úřad pro řízení letového provozu a následně i Evropská komise.

Spojenci Kyjeva z takzvané koalice ochotných zemí, jejíž součástí je i Česko, se dnes na pozvání francouzského prezidenta Emmanuela Macrona sejdou v Paříži. Budou hovořit o tom, jak zajistit bezpečnost Ukrajiny v případě podpisu mírové dohody s Ruskem.

čtk, tb

↓ INZERCE

Informační servis

Zobrazit starší zprávy