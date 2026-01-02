Respekt: Prezident se zúčastní Bezpečnostní rady státu k muniční iniciativě
Podle informací Respektu se středečního jednání Bezpečnostní rady státu (BRS) zúčastní prezident republiky Petr Pavel. Jde o vůbec první zasedání BRS v novém složení po nástupu kabinetu Andreje Babiše. Klíčovým tématem, o němž povedou členové diskusi, bude budoucnost muniční iniciativy. Premiér ji před volbami ostře kritizoval a sliboval její zrušení. Po volbách ale svá slova mírnil. Po posledním jednání kabinetu před Vánoci řekl: „Principiálně je to dobrá věc, ale otázka je, zda se to obešlo bez korupce a zneužívání funkcí,“ uvedl.
Na pokračování vyzbrojování Ukrajiny velkorážovou municí má zájem právě Petr Pavel. Prezident mimo jiné podpořil konání schůzky mezi Andrejem Babišem a generálem americké armády Curtisem A. Buzzardem, který jej požádal o pokračování iniciativy. Babiš se měl také setkat s úředníky ministerstva obrany, kteří mají iniciativu na starosti.
Šéf koaličního hnutí SPD Tomio Okamura Respektu řekl, že Česko už do iniciativy na výkup munice nedá ani korunu – Fialova vláda z rozpočtu uvolnila přes dvě miliardy. Názor na to, zda bude iniciativa dál fungovat a zda vláda umožní alespoň výkup munice za peníze dalších zemí, ale zatím neuvedl.