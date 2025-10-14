Rakušan: Česko upozorňuje Brusel na velký počet ukrajinských migrantů
Česká republika upozorňuje Evropskou komisi na velký počet ukrajinských migrantů a fakt, že země je pod migračním tlakem. To by mělo mít podle ministra vnitra Víta Rakušana důsledek i pro to, jakým způsobem se bude určovat solidarita jednotlivých států EU. Komise měla původně už tento týden oznámit, které země EU by měly obdržet pomoc s migračními problémy, rozhodnutí ale bylo odloženo.
Nový migrační a azylový pakt stanovil, že komise by měla do středy rozhodnout o takzvaném mechanismu solidarity, tedy které země EU jsou pod migračním tlakem a jak by jim ostatní státy měly pomoci. Odložení potvrdil potvrdil i komisař pro vnitřní záležitosti Magnus Brunner. "Skutečně máme informaci, že do zítra to nebude. Jestli to bude příští týden, nebo ten další, to nevíme. Je o tom velká diskuse mezi jednotlivými státy," řekl v úterý v Lucemburku Rakušan.
"My jsme do našeho práva implementovali veškerá opatření, která zpřísňují přístup k ilegální migraci, to znamená rychlejší návraty, rychlejší soudní procedury, větší pravomoci pro naše policisty při kontrole například mobilních zařízení," dodal český ministr. Obecné odmítání migračního paktu, ve kterém jsou i výše zmíněná jednoznačná zpřísnění, by ale podle něj byl krok špatným směrem. Evropská komise již dříve potvrdila, že součástí migračního balíčku je i výjimka pro země jako Česká republika, které hostí velký počet uprchlíků z Ukrajiny. čtk