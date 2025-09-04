Rajchl: Chci být ministrem zahraničí, ANO nedáme zemědělství ani zdravotnictví
V Moravskoslezském kraji to bude zajímavé. Ve čtvrtek tam odstartoval kampaň Andrej Babiš a celé ANO, ve středu vyrazil za lidmi besedovat zdejší lídr SPD Jindřich Rajchl. A poodhalil něco ze zamýšlených plánů hnutí Tomia Okamury. Třeba jestli zpoplatnit vysoké školy, kde by hned mohla naskočit otázka, zda všechny obory, nebo jen ty „zbytečné“ – čímž jsou v Rajchlových očích míněna genderová studia.
A tak na to došlo: stát si má podle SPD stanovit, které obory jsou pro něj důležité, a jejich studium v rámci stipendia zaplatit. Například stavařům nebo lékařům. Má to ale háček. Podmínkou pro lékaře je, že musí následně deset let pracovat v Česku. Takže skvělá nabídka pro zájemce o studium medicíny: buď si zaplaťte studium sami, nebo se upíšete k deseti letům práce v českých špitálech.
Další návrh patřil omezení současného volebního práva. „Ať tu volí ten, kdo tu žije alespoň půl roku nebo tu platí daně,“ nechal se slyšet Rajchl. Korespondenční volbu označil za „šmejdstvo“, které volby nakonec nezmanipuluje jen proto, že se nepřihlásil dostatečný počet lidí.
Prozradil také, že by se rád stal ministrem zahraničních věcí – a v kooperaci se Slovenskem a Maďarskem začal budovat nové spojenectví států jako alternativu k EU. Na spravedlnosti se toho podle advokáta příliš zařídit nedá. Přítomní politici (v sále byli i další zástupci SPD, kteří kandidují) se s ním pak shodli, že hnutí ANO – které berou za jediného možného koaličního partnera – nesmí kvůli střetu zájmů dostat ministerstva zemědělství a zdravotnictví. Zemědělství kvůli Agrofertu, zdravotnictví kvůli investicím předsedy Babiše do zdravotnických podniků.
Lídr SPD trávil spoustu času vysvětlováním škodlivosti LGBT+ lidí, festivalu Prague Pride (na který podle něj chodí „úchylové“) nebo aktivit „politických neziskovek“. Co se kulturních válek týče, nepřítele má očividně vybraného.