Protikorupční agentury na Ukrajině mají zpátky svou nezávislost
Ukrajinský parlament dnes schválil zákon obnovující nezávislost protikorupčních institucí v zemi. Oznámily to světové agentury i ukrajinská média. Nový zákon má nahradit teprve nedávno přijatou novelu, která Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) a speciální protikorupční prokuraturu (SAP) podřídila generálnímu prokurátorovi, kterého jmenuje hlava státu.
Tento krok vyvolal v ulicích Kyjeva a dalších ukrajinských měst největší protesty od vpádu ruských vojsk v únoru 2022 a kritiku ze strany Evropské unie, která pohrozila omezením finanční pomoci. Peníze od Evropské unie pomáhají Ukrajině udržet v chodu stát a jeho základní služby v době, kdy země čtvrtým rokem čelí ruské agresi.
Po kritice Zelenskyj, jehož strana Sluha národa má většinu v parlamentu, slíbil obnovit nezávislost NABU a SAP.
Pro zákon o navrácení pravomocí NABU a SAP hlasovalo 331 poslanců, včetně 214 z prezidentovy strany, nikdo nebyl proti, ani se nezdržel, napsal na sociální síti poslanec Jaroslav Železňak. Devět poslanců nehlasovalo, dodal server Ukrajinska pravda. Přijetí zákona vyžadovalo alespoň 226 hlasů. Jednání parlamentu bylo poprvé od začátku ruské invaze vysíláno živě v televizi.
Zařazení protikorupčních orgánů pod dohled generálního prokurátora vyvolalo obavy, že by se vláda mohla vměšovat do vyšetřování a potenciálně chránit své příznivce. Boj proti zakořeněné korupci je klíčový pro snahy Ukrajiny o vstup do EU a zachování přístupu k miliardám životně důležité západní pomoci. Je to také úsilí, které se těší široké podpoře veřejnosti. Krok zpět vyvolal pouliční protesty po celé zemi. Ačkoliv tyto první velké demonstrace od ruské invaze nevyžadovaly Zelenského odvolání, spor hrozil narušit důvěru veřejnosti ve vůdce země v kritickém okamžiku.