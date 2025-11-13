Příznivci osady Bedřiška protestují proti demolici domů, vylezli na jeden z nich
Příznivci někdejší hornické kolonie Bedřiška v Ostravě dnes obsadili jeden z domů určený k demolici. Likvidace prázdných finských domků v lokalitě začala ve středu. Na místě je policie, která zasáhne v případě ohrožení zdraví či majetku. ČTK o tom informoval starosta Patrik Hujdus (Starostové pro Ostravu) a policejní mluvčí Pavla Jiroušková. Starosta nechce situaci eskalovat. S žádostí o pomoc při záchraně osady se obyvatelé kolonie ve středu obrátili dopisem na prezidenta Petra Pavla a zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou.
Obvod chce, aby se lidé z osady postupně vystěhovali a nabízí jim náhradní bydlení. Dlouhodobě argumentuje tím, že tamní finské domky jsou za hranicí životnosti a náklady na jejich opravy jsou vysoké. Lokalitu si chce ponechat jako strategickou rezervu pro rozvoj města. Části obyvatel skončila nájemní smlouva v září a obvod následně začal s likvidací vyprázdněných domků. Obyvatelé, kterých v lokalitě stále žije zhruba 50, s tím ale nesouhlasí. Poukazují na to, že domky nejsou v tak špatném stavu, jak obvod a město tvrdí.
"Telefonoval nám zhotovitel demoličních prací, které tady probíhají, že skupina aktivistů vystoupala na střechu jednoho z domů, kde vyjadřují svůj názor. My to respektujeme, je tam v tuto chvíli pět lidí. Za nás je to samozřejmě nepříjemná situace. Nechceme, aby z toho domu třeba spadli, navíc je poměrně zima, tak doufáme, že se jim nic nestane a sami sebe neohrozí," uvedl Hujdus.
Dodal, že obvod kontaktoval policii a požádal ji o pomoc. "Dům v tuto chvíli zůstane tak, jak je. Vůbec nevím, co bude následovat, ale nemáme v plánu tu situaci eskalovat. Naopak jsem se sem přijel podívat, chtěl jsem s místními promluvit, ale tady to spíše eskalují ti lidé dole," podotkl Hujdus. Dodal, že nasmlouvaná firma nyní pracuje v jiné části osady. "Bohužel máme informace, že jim byly poškozeny i nějaké stroje a vznikla nějaká škoda na zařízení. To už ale firma bude řešit v rámci pojistky a komunikace s kompetentními orgány," doplnil starosta.
Policejní mluvčí potvrdila, že policie situaci na místě monitoruje a je v kontaktu s majitelem nemovitosti, který věc prozatím nechce řešit. "Jsme připraveni zakročit v případě, že by docházelo k ohrožení života či zdraví, anebo v případě ničení soukromého majetku. Nad rámec tohoto nasazení jsme dosud zjistili poškození zámku pracovních strojů – dvou bagrů, což jsme zadokumentovali a budeme se věcí dále zabývat," uvedla mluvčí.
Obyvatelé Bedřišky v ostravské městské části Mariánské Hory a Hulváky žádají o pomoc při záchraně osady prezidenta Pavla a zmocněnkyni Šimáčkovou Laurenčíkovou. Za jejich přítomnosti by rádi jednali s vedením města a obvodu. Obyvatelé to uvedli v dopise, který má ČTK k dispozici. "Vedení městské části komunikuje jako důvod vystěhování rodin z osady špatnou infrastrukturu a havarijní stav objektů. Městem zadaný posudek, který toto tvrdí, se ale rozchází s výsledky soudně-znaleckého posudku, který jsme si nechali vypracovat. V něm jsou domy shledány jako vyhovující. Alarmující je nadto skutečnost, že jsou nájemní smlouvy v naší osadě ukončovány přednostně romským rodinám, a to bez relevantního důvodu," uvedli obyvatelé v dopise.
Připomněli, že několikrát nabízeli městu, že celou lokalitu odkoupí, vytvoří sociální bytové družstvo, domy na vlastní náklady opraví a budou se starat o další rozvoj lokality a komunity. V dopise kritizují i samotný způsob demolice. Staveniště jsou podle nich nezabezpečená a přímo ohrožují komunitu.
"V důsledku nekvalifikovaného postupu demoliční firmy, objednané vedením městského obvodu, pravděpodobně ve velmi zrychleném režimu, došlo k přerušení dodávek elektrické energie a k prokopnutí vodovodního řádu. Demoliční firma způsobila poškození uchycení elektrického vedení, způsobila tak nebezpečný stav," doplnili obyvatelé. ok