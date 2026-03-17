Prezident zákon o rozpočtu podepíše v pátek, ale opět kritizoval výdaje na obranu
Prezident Petr Pavel zákon o státním rozpočtu podepíše v pátek, potvrdil odbor komunikace prezidentské kanceláře. Pavel na úterní schůzce s premiérem Andrejem Babišem (ANO) podle Hradu připomněl závazek ČR ke zvyšování výdajů na obranu do roku 2035 ve výši 3,5 procenta HDP a 1,5 procenta HDP na širší výdaje do civilní infrastruktury spojené s obranyschopností.
Prezident podle odboru komunikace Babiše varoval, že neplněním závazků vůči NATO a spojencům ohrožuje Česko vlastní bezpečnost, kterou jinak než v kolektivní obraně nedokáže efektivně zajistit. "Mezinárodní hrozby se zvětšují, zatímco naše výdaje stagnují. Pokud nebude příští rozpočet odpovídat našim závazkům, nevyhneme se debatě o odmítnutí zákona ze strany prezidenta," dodal Hrad.
Zejména obranné výdaje byly tématem schůzky na Pražském hradě i podle Babiše. Novinářům po jednání řekl, že je třeba řešit to, jakým způsobem se obranné výdaje vykazují. Stát nemůže zohledňovat jen výdaje ministerstva obrany, ale také v dalších rozpočtových kapitolách a v krajích, podotkl premiér.
Obrana má letos hospodařit s částkou 154,79 miliardy korun, což podle Národní rozpočtové rady odpovídá 1,73 procenta HDP. K překročení dvouprocentního minima vláda započetla i výdaje z jiných kapitol, mimo jiné zhruba 20 miliard korun na výstavbu dopravní infrastruktury.
Pavel navržené obranné výdaje na letošní rok v minulosti kritizoval opakovaně, vzhledem k aktuální geopolitické situaci je považuje za příliš nízké. Národní rozpočtová rada také vyjádřila pochybnosti o tom, že Severoatlantická aliance uzná všechny obranné výdaje. Česku tak podle rady hrozí, že nesplní závazek vůči NATO ani národní zákon, podle kterého výdaje na obranu mají činit aspoň dvě procenta HDP. Členské státy NATO se navíc loni dohodly, že do roku 2035 vzrostou obranné výdaje na 3,5 procenta HDP a dalších 1,5 procenta HDP budou tvořit související nevojenské investice.
Po pátečním podpisu hlavy státu může vyjít zákon o rozpočtu ve Sbírce zákonů, čímž skončí rozpočtové provizorium, ve kterém Česko hospodaří od začátku roku. Státní rozpočet, který schválila Sněmovna, počítá pro letošní rok s deficitem 310 miliard korun.
Prezident a premiér se na jednání rámcově shodli také na jmenování nových vedoucích zastupitelských úřadů a misí. Babiš po schůzce novinářům řekl, že diskutovali o velvyslancích či spolupráci Hradu s ministerstvem zahraničních věcí, na které je podle Babiše co vylepšovat. Podle Hradu prezident s premiérem probrali také své nadcházející zahraniční cesty a potvrdili si nutnost vzájemně se informovat o výsledcích jednání v zájmu zajištění jednotné zahraniční politiky.
Kabinet koncem ledna zrušil usnesení týkající se vyslání předchozí vládou schválených velvyslanců do čela diplomatických misí. Chce je vybrat znovu, transparentně a v souladu s prioritami nového kabinetu, řekl tehdy ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Po úterní výměně názorů s prezidentem Babiš věří, že se podaří brzy najít dohodu mezi vládou a Pavlem.
Prezident na zhruba hodinové schůzce na Pražském hradě vznesl také některé připomínky k zákonu o státních zaměstnancích. Vláda o nich bude diskutovat, řekl novinářům Babiš. Podle Hradu Pavel v souvislosti se vznikající novelou zákona o státní službě upozornil na rizika změn, které by mohly ohrozit fungování státní správy a čerpání peněz z fondů Evropské unie.