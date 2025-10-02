0:00
Prezident začne jednat se šéfy vítězných stran a hnutí hned v neděli

Prezident Petr Pavel bude mít úvodní povolební konzultace s předsedy stran a hnutí v neděli a možná i v pondělí. Jak na webu oznámil odbor komunikace prezidentské kanceláře, bude si šéfy subjektů, které se po pátečních a sobotních volbách dostanou do Poslanecké sněmovny, zvát na Pražský hrad si v pořadí podle výsledků hlasování.

V pondělí se jednání uskuteční v případě, že se do dolní parlamentní komory dostane větší počet stran. V neděli má hlava státu po schůzkách v plánu tiskovou konferenci.

České televizi prezident řekl, že se do vyjednávání o nové vládě chce aktivně zapojit. "Proto hned v neděli ráno začnu první konzultační schůzky se všemi předsedy stran, které se dostanou do Poslanecké sněmovny. Předpokládám, že by nám na to mohla stačit neděle a pondělí," uvedl. Podle průzkumů má šanci se do Sněmovny dostat sedm stran.

Pavel v srpnovém rozhovoru ČTK řekl, že je připraven neprotahovat proces sestavování vlády a neklást předběžné podmínky. Domnívá se, že nový kabinet vznikne poměrně brzy, alespoň takový má dojem z prohlášení představitelů nejsilnějších stran. Už dříve vyjádřil prezident přesvědčení, že v budoucí vládě by v zahraniční a bezpečnostní politice neměly mít slovo subjekty, které chtějí vystoupit z Evropské unie a Severoatlantické aliance (NATO).

V pondělí hlava státu jednala s předsedou opozičního hnutí ANO Andrejem Babišem. Požádala ho mimo jiné o vyjasnění, jak dostojí nárokům zákona o střetu zájmů, pokud by po volbách měl sestavovat vládu. Část právníků se shodne v tom, že legislativa vylučuje, aby Babiš, pokud se nezbaví Agrofertu, byl premiérem. Babiš sdělil, že Pavla ujistil, že dostojí českým i evropským zákonům, pokud by ANO skládalo vládu. Hrad tehdy také uvedl, že prezident do voleb neplánuje žádné další jednání s předsedy stran. čtk

