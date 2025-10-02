Putin: Útok na NATO je nesmysl, ale na provokace militarizující se Evropy odpovíme
Rusko rychle odpoví na případné provokace ze strany Evropy, která se hystericky militarizuje, prohlásil ve čtvrtek ruský prezident Vladimir Putin. Zároveň uvedl, že Moskva nemá v úmyslu zaútočit na Severoatlantickou alianci vedenou Spojenými státy, se kterými se Moskva snaží v plném rozsahu obnovit vzájemné vztahy.
Ruský prezident dal v únoru 2022 rozkaz ke vpádu ruských vojsk na Ukrajinu po předchozím opakovaném ujišťování, že se Rusko nechystá sousední zemi napadnout. V nynějším vystoupení v Soči svaloval vinu za rozpoutání a pokračování nejkrvavější války v Evropě na Západ.
"Velmi dobře si uvědomujeme, do jaké míry jsou všechny hrozby ohledně agresivních plánů Ruska, kterými Evropa sama sebe straší, vycucané z palce. Ale sebeklam je nebezpečná věc a my prostě nemůžeme ignorovat to, co se děje. Nemáme na to právo kvůli naší vlastní bezpečnosti. Opakuji, kvůli naší obraně a bezpečnosti. Proto pozorně sledujeme sílící militarizaci Evropy," prohlásil Putin podle agentury TASS.
Tvrzení evropských politiků o hrozbě ruského útoku na NATO odmítl ruský prezident jako nesmysl. "Vládnoucí elity sjednocené Evropy pokračují v rozdmýchávání hysterie. Tvrdí, že válka s Rusy je prý na obzoru a opakují tento nesmysl jako mantru znovu a znovu," řekl Putin na setkání Valdajského diskusního klubu podle agentury Interfax.
"Sami nemohou věřit v to, co hlásají, tedy že se Rusko chystá napadnout NATO. Tomu se nedá uvěřit, ale o tom své lidi přesvědčují. Ti lidé jsou buď nekompetentní, pokud tomu sami skutečně věří, protože nelze věřit takovému nesmyslu, anebo jsou prostě nečestní, protože sami nevěří, o čem se pokoušejí přesvědčit své občany," prohlásil.
Obnovit vztahy s USA v plném rozsahu podle Putina odpovídá ruským zájmům. "Vidíme, že nynější administrativa USA se řídí především zájmy vlastní země tak, jak je chápe. Předpokládám, že to je racionální přístup. Pak si Rusko vyhrazuje právo řídit se našimi národními zájmy. A jedním z nich je obnovení plných vztahů se Spojenými státy," dodal.