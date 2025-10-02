Česko nás neinformovalo o zákazu vstupu s ruskými diplomatickými pasy, tvrdí Moskva
Praha oficiálně neinformovala Moskvu o zákazu vstupu do země pro držitele ruských diplomatických a služebních pasů, prohlásila mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová. Zákaz vstupu pro držitele takových pasů navrhl český ministr zahraničí Jan Lipavský a na konci září ho schválila česká vláda. Zacharovová to tehdy označila zákaz za šílené opatření.
"Viděli jsme tuto zprávu, zaznamenali jsme ji. Ale dosud - nebudete tomu věřit - z české strany nepřišlo žádné oficiální oznámení," uvedla nyní mluvčí ruské diplomacie. "Podrobnosti této nepřátelské akce nesdělili, takže jimi nedisponujeme," pokračovala a dodala, že Rusko vždy reaguje odpovídajícím způsobem.
Rozhodnutí české vlády se netýká diplomatů akreditovaných v Česku či těch, kteří přes Českou republiku pouze projíždějí do státu svého působení nebo na jednání mezinárodních organizací. Opatření se bude podle Lipavského uplatňovat na vnější schengenské hranici, tedy na šesti mezinárodních letištích v České republice.
Česká vízová centra v Rusku už ukončila provoz a žádosti je nezbytné předávat přímo konzulárnímu oddělení českého velvyslanectví v Moskvě. Česko v roce 2022 (kdy ruská vojska vpadla na Ukrajinu) přestalo vydávat Rusům turistická víza. Tento měsíc české velvyslanectví popřelo tvrzení, že Česko údajně vydává Rusům turistická víza pod rouškou cest za jiným účelem.
Diplomatická služba Evropské unie minulý týden v rámci nových sankcí proti Rusku navrhla, aby ruští diplomaté působící v EU měli povinnost oznamovat veškeré své cesty v rámci bloku. Návrh na omezení pohybu ruských diplomatů po schengenském prostoru už téměř dva roky prosazuje Lipavský, ale zatímale pro něj nezískal dostatečnou podporu.
ipl jd