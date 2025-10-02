Britská policie označila útok před synagogou v Manchesteru za teroristický čin
Britský premiér Keir Starmer v reakci na útok na synagogu v Manchesteru uvedl, že útočník si své oběti vybral právě proto, že to byli Židé. Slíbil zajistit židovské komunitě bezpečnost, kterou si zaslouží.
"Ráno na Jom kipur, nejposvátnější den pro židovskou komunitu, spáchal odporný jedinec teroristický útok, když zaútočil na Židy proto, že jsou Židé, a zaútočil na Británii kvůli našim hodnotám," řekl Starmer a dodal, že u synagog po celé Británii budou nasazeni další policisté. Británie podle něj musí porazit rostoucí antisemitismus.
Premiér Starmer už dříve na síti X napsal, že je incidentem zděšen. "Skutečnost, že k němu došlo na Jom kipur, nejposvátnější den v židovském kalendáři, ho činí ještě strašnějším," napsal Starmer, který kvůli tomu odcestoval předčasně ze summitu evropských lídrů v dánské Kodani.
Ve čtvrtek dopoledne útočník vjel u synagogy na severním předměstí Crumpsall do lidí a začal do nich bodat. Při útoku zemřeli tři lidé včetně útočníka, kterého zabila policie. Ta uvedla, že obě oběti byly židovského vyznání. Další čtyři osoby, které útočník zranil, se nacházejí ve vážném stavu.
Útok se stal v den, kdy židovská komunita slaví Jom kipur. V synagoze proto byla řada věřících. Policie útok označila za teroristický čin.