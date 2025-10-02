Korespondenční hlasování může pozdržet zveřejnění konečných výsledků voleb
Zveřejnění konečných výsledků sněmovních voleb by letos mohla podle ministerstva vnitra a Českého statistického úřadu pozdržet korespondenční forma hlasování, kterou mohli využít Češi pobývající v cizině. Okrskové volební komise na ambasádách totiž budou podle zákona muset hlasovací lístky zaslané poštou započítat až po ukončení hlasování kvůli kontrole, že se žádný z voličů hlasujících na dálku nepokusil hlasovat ještě osobně, tedy dvakrát. Podle mluvčího úřadu Stanislava Cieslara je tak možné, že to sčítání hlasů může trochu pozdržet. Při minulých sněmovních volbách před čtyřmi lety byly konečné výsledky známy v sobotu 9. října ve 22:24.
Volební komisaři budou muset podle zákona nejprve zkontrolovat, zda v doručovacích obálkách je kromě obálky s hlasovacím lístkem také identifikační lístek stvrzující mimo jiné, že volič hlasoval osobně, případně voličský průkaz, pokud si ho vyžádal. Pokud jedna doručovací obálka obsahuje více identifikačních lístků nebo hlasovacích obálek, případně identifikační lístek chybí nebo je nepodepsaný, volební komisaři ji z hlasování vyřadí. Stejně budou postupovat v případě, pokud by volič hlasoval navíc osobně na ambasádě.
Vyřazené doručovací obálky komise připojí k volební dokumentaci s vyznačením důvodu, proč tak učinila, a obálky z hlasovacími lístky přelepí tak, aby byla dodržena tajnost hlasování. U ostatních voličů hlasujících korespondenčně zaznamená tuto okolnost ve výpisu ze seznamu voličů a teprve poté vloží obálku s jejich hlasovacím lístkem do volební schránky. Teprve po dokončení tohoto procesu budou moci volební komisaři volební urny otevřít a začít se sčítáním hlasů.
Korespondenční volba je letos využita poprvé. Kromě hlasování poštou budou moci Češi v zahraničí volit také standardně na 108 zastupitelských úřadech, nebo v kterékoli volební místnosti v Česku, pokud si vyžádají voličský průkaz. S ním budou moci naopak hlasovat na ambasádách Češi, kteří budou v cizině pobývat krátkodobě například kvůli rekreaci nebo stáži.
Při minulých sněmovních volbách před čtyřmi lety mohlo v zahraničí vybírat poslance na stovce zastupitelských úřadů zhruba 18 800 českých občanů, přičemž hlas odevzdalo zhruba 13 200 z nich. Podle odhadů ministerstva zahraničí žije v cizině zhruba 400 až 600 tisíc českých občanů. Reálná voličská účast pro říjnové volby se s novou možností odhadovala kolem 80 tisíc osob.
Podle ministerstva zahraničí se k nové korespondenční volbě v Česku do uzávěrky registrací přihlásilo 10 905 lidí, kteří požádali o potřebné písemnosti pro hlasování poštou. Do zvláštního seznamu voličů v zahraničí se celkově zapsalo přibližně 27 500 osob, ale ne všichni využijí korespondenční volbu – část voličů stále preferuje osobní hlasování na ambasádách. čtk, red