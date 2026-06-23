Prezident se kvůli účasti na summitu NATO obrátil na Ústavní soud
Prezidentská kancelář odeslala už v pondělí datovou schránkou kompetenční žalobu kvůli účasti Petra Pavla na červencovém summitu NATO. Ústavní soud v úterý potvrdil, že ji obdržel; o případném přednostním projednání rozhodne plénům, které se sejde ve středu. Do té doby nebude nejvyšší instance poskytovat další informace. Petr Pavel v prohlášení, které zveřejnila jeho kancelář, žádá Ústavní soud, aby deklaroval, kdo může rozhodovat o účasti prezidenta na summitu, a aby uložil vládě nevytvářet mu překážky při výkonu jeho ústavních pravomocí.
Vláda v pondělí na návrh Andreje Babiše vyslovila souhlas s tím, že misi do Ankary povede premiér a účastnit se budou ministři obrany a ministr zahraničí. Předseda kabinetu pak na tiskové konferenci oznámil, že s účastí Pavla na summitu, který se koná za dva týdny, nepočítá. Jak už Respekt psal, zatím není jasné, zda bude Ústavní soud požadovat od zástupců písemné nebo ústní vyjádření. Rozhodnutí může padnout ale velmi rychle. Kdyby soud prezidentovi vyhověl, musel by se mu kabinet podřídit a Pavel by do Ankary v červenci odjel. Kdyby žalobu zamítl, Pavel by zůstal doma. čtk,kj