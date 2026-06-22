Po Fukové bude zmocněnkyní pro romské záležitosti náměstkyně Stejskalová
Vládní zmocněnkyní pro záležitosti romské menšiny vláda jmenovala s platností od úterý náměstkyni ministerstva práce a sociálních věcí Editu Stejskalovou. Ve funkci vystřídá Lucii Fukovou, která rezignovala minulý týden kvůli přesunu romské agendy pod ministerstvo práce. Uvedla tehdy, že výsledné nastavení jí neumožňuje funkci efektivně vykonávat.
O Stejskalové v souvislosti s rezignací Fukové hovořil premiér Andrej Babiš (ANO) minulý týden, když odcházející zmocněnkyni poděkoval za práci. Uvedl tehdy, že Fuková mohla s náměstkyní vytvořit skvělý tandem. Fukovou do pozice vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny jmenovala před Vánocemi 2022 minulá vláda, když rozhodla o zřízení pozice. S jejím vznikem počítala schválená strategie romské integrace.
Přesun agendy lidských práv a protidrogové politiky z gesce úřadu vlády pod čtyři ministerstva schválil Babišův kabinet bez projednání se zaměstnanci a experty před měsícem. Vládní odborníci na romskou problematiku se mají od července přemístit na ministerstvo práce. Podle jednání, které se uskutečnilo 11. července na ministerstvu práce a sociálních věcí, by se tam mělo přesunout pět pracovnic romské agendy a čtyři lidé z oddělení ochrany práv postižených.
Fuková napsala, že se jí za jejího působení podařilo posílit zapojení Romů a Romek do rozhodování a přípravy integračních opatření, zefektivnit činnost rady vlády pro záležitosti romské menšiny, prohloubit spolupráci se zahraničními institucemi či nastavit dialog mezi státem a zástupci Romů.
Za svůj úspěch považuje schválení definice anticikanismu proti nenávisti vůči Romům vládou a Parlamentem, vznik dotací na podporu komunitního a neformálního vzdělávání, rozvoj spolupráce s policií na zmírňování konfliktů v regionech, podporu romských lídrů a lídryň či propojení zástupců státu, samospráv, byznysu a neziskového sektoru. Jako významný vnímá posun v připomínání romského holokaustu.