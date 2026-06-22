Vláda schválila projekt podpory vybudování AI Gigafactory v Česku
Vláda schválila podporu zapojení České republiky do evropské soutěže o vybudování velkého datového centra pro umělou inteligenci, tzv. AI Gigafactory, na českém území. Chce tak posílit bezpečnost a nezávislost ČR v AI. Po jednání to uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Česko podle odborníků podobné ambiciózní plány potřebuje.
AI Gigafactory si podle dřívějších informací vyžádá celkovou investici zhruba 100 miliard korun. Z toho zhruba 70 miliard by investovaly České Radiokomunikace jako soukromý investor, 15 miliard český stát a 15 miliard Evropská komise.
Ministerstvo průmyslu a obchodu tak může jménem České republiky uzavřít dohodu o společném zadávání veřejných zakázek s EuroHPC Joint Undertaking. Schválený materiál dává českým soukromým subjektům možnost ucházet se o podporu v evropské soutěži, jejíž výsledek se očekává na konci letošního roku.
Podle Havlíčka jde o krok k posílení bezpečnosti a nezávislosti ČR v klíčových oblastech, jako je zdravotnictví, armáda nebo průmysl. Projekt má být realizovaný a financovaný Českými Radiokomunikacemi, které ponesou finanční rizika a budou vlastníkem i provozovatelem infrastruktury. AI Gigafactory by měla být součástí již budovaného datového centra v Praze na Zbraslavi.
Role státu spočívá v podpoře záměru a v závazku k využití části výpočetní kapacity v případě, že bude český projekt v evropské soutěži vybrán. V první fázi se počítá se závazkem České republiky ve výši 2,5 miliardy korun, který bude v plné výši dorovnán příspěvkem Evropské unie. Úhrady mají probíhat postupně v letech 2028 až 2032.
Výzkumné týmy, univerzity, startupy i veřejný sektor podle vládního zmocněnce pro AI Lukáše Kačeny narážejí na omezenou dostupnost výpočetního výkonu. "Pokud chceme v Česku vyvíjet konkurenceschopné AI modely a aplikace, potřebujeme k tomu infrastrukturu světové úrovně. Tento projekt nám ji může zajistit," uvedl Kačena.
AI Gigafactory je součástí evropského rámce AI kontinent a má přispět k tomu, aby Evropa disponovala vlastní kapacitou pro vývoj, trénink a provoz nejpokročilejších systémů umělé inteligence. V případě úspěchu českého projektu by na území České republiky mohla vzniknout specializovaná výpočetní infrastruktura s desítkami tisíc AI akcelerátorů, která by poskytovala výkon veřejnému sektoru, výzkumným organizacím, univerzitám, start-upům i technologickým firmám.
"Nejde o definitivní rozhodnutí, že tato infrastruktura v Česku vznikne, ale o zásadní krok k tomu, aby Česká republika měla šanci být u jedné z nejvýznamnějších evropských investic do umělé inteligence," dodal Havlíček. Díky evropskému modelu může podle něj ČR získat přístup ke špičkovému výpočetnímu výkonu za výrazně výhodnějších podmínek, než kdyby stát podobnou kapacitu pořizoval samostatně. Zároveň tím nevznikají dodatečné nároky na státní rozpočet, protože půjde o koncentraci a efektivnější využití prostředků, které stát už nyní vynakládá na cloudové a výpočetní služby.
Zapojení do soutěže o AI Gigafactory je podle ředitele České asociace AI Lukáše Benzla přesně ten typ ambice, který ČR dlouhodobě potřebuje. "Pokud chceme, aby české firmy, výzkumníci, univerzity i veřejný sektor mohli vyvíjet a bezpečně využívat špičkové AI systémy, potřebujeme přístup k výpočetní kapacitě světové úrovně. Zároveň je ale potřeba říct, že tímto krokem cesta teprve začíná. Rozhodující bude, jak chytře dokážeme tu kapacitu skutečně využít, propojit ji s českým talentem a postavit kolem ní funkční ekosystém," dodal Benzl.
V případě, že bude projekt AI Gigafactory na území České republiky v evropské soutěži vybrán, připraví vládní zmocněnec pro umělou inteligenci ve spolupráci s vládním zmocněncem pro digitalizaci a strategickou bezpečnost detailní plán využití kapacity. Stát ji bude moci využívat například pro digitalizaci veřejné správy, bezpečné zpracování citlivých dat, vědecko-výzkumné účely, podporu technologických firem a startupů nebo pro další strategické potřeby. O využití výpočetního výkonu již nyní projevují zájem státní instituce.
Česká republika jedná o spolupráci s dalšími zeměmi regionu, včetně Slovenska a Chorvatska. Výzva EuroHPC JU má být vyhlášena v červenci. Následně budou moci soukromé subjekty předkládat své projekty do evropské soutěže. V rámci Evropské unie má být vybráno až sedm konsorcií, která se budou podílet na budování nové generace evropské AI infrastruktury.