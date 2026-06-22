Andy Burnham: Budu usilovat o post šéfa labouristů a britského premiéra
Bývalý starosta Manchesteru a nynější poslanec Andy Burnham oznámil, že se bude ucházet o post lídra Labouristické strany a tím i předsedy britské vlády. Učinil tak podle všeobecného očekávání krátce poté, co na funkci vůdce labouristů pod sílícím tlakem vlastních spolustraníků rezignoval premiér Keir Starmer. Burnham mu poděkoval za jeho působení v roli předsedy vlády.
"Keir prokázal naší zemi obrovskou službu a rád bych mu poděkoval za jeho vedení a oddanost v tak náročné době," napsal Burnham na síti X. "Jeho rozhodnutí znamená začátek přechodného období a je důležité, aby tento proces byl veden řádným a zodpovědným způsobem. V rámci tohoto procesu se sám hlásím (o post lídra)," uvedl. "Naše země očekává stabilitu, seriózní přístup a trvalé soustředění na nejdůležitější otázky - a právě toho se jí také dostane," dodal.
Exministr zdravotnictví Wes Streeting, který v květnu odstoupil na protest proti Starmerovu vedení a dříve prohlašoval, že půjde do případného souboje o post labouristického lídra, jen několik minut poté v dopise zveřejněném na X oznámil, že podpoří kandidaturu Burnhama jako Starmerova nástupce.
"Můžeme strávit léto tím, že budeme zveličovat drobné rozdíly, nebo si můžeme vyhrnout rukávy a pomoci mu prosadit změny, které naše strana i naše země potřebují," uvedl Streeting v dopise s odkazem na Burnhamovu kandidaturu.
Burnham minulý týden jasně zvítězil v doplňovacích volbách do parlamentu. Dokázal přitom zvýšit labouristické zisky v oblasti Manchesteru o deset procentních bodů, zatímco ve většině dalších regionů v poslední době klesá popularita labouristů, které o podporu voličů připravují protiimigrační strana Reform UK či zelení. Průzkumy ukazují, že 56letý Burnham je nyní nejoblíbenějším politikem Labouristické strany.
Podávání nominací na post Starmerova nástupce začne 9. července a skončí před parlamentními prázdninami, které začínají v polovině července. Pokud by došlo k vnitrostranickému klání o post lídra, mělo by být završeno do zahájení nové parlamentní schůze, které je naplánováno na 1. září.