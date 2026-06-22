Pětina školáků pije každý týden energetické nápoje, hrozí jim nadváha i úzkost
Pětina školáků ve věku 11 až 15 let podle studie pije energetické nápoje každý týden. Organizace Ministr zdraví spolu se zástupci ředitelů škol a rodičů vyzvala k zavedení jejich prodeje až od 16 let. Podle učitelů jsou děti v důsledku nadměrné stimulace roztěkané a neschopné udržet pozornost. Poslanci navrhovali omezení prodeje v minulém volebním období, ke schválení ale nedošlo. Omezení dostupnosti těchto nápojů dětem podporuje i dětský ombudsman Martin Beneš.
"Nic jako bezpečné množství energetického nápoje pro děti zkrátka neexistuje. Přesto jsme v situaci, kdy si dvanáctileté dítě běžně může koupit půllitrovou plechovku, která obsahuje i 160 miligramů kofeinu, což odpovídá dvěma průměrným espressům," uvedla ředitelka think tanku Ministr zdraví Martina Bulánková.
Zastánci omezení argumentují například rizikem nadváhy a obezity, vysokého krevního tlaku, nadměrné zubní kazivosti, depresí, zrychleným tepem srdce a dalšími zdravotními problémy. "Následky se pro dětský organismus mohou projevovat mimo jiné silným třesem, záchvaty úzkosti a problémy se spánkem," dodala Bulánková.
Dopady takové stimulace organismu vidí podle prezidenta Asociace ředitelů základních škol ČR Luboše Zajíce učitelé ve třídách denně. "Děti jsou po konzumaci často roztěkané, nejsou schopné udržet pozornost a naopak se častěji potýkají s výkyvy nálad a s narušeným fungováním ve školním kolektivu. Zavedení věkové hranice prodeje proto z pohledu pedagogů dává jednoznačný smysl," uvedl.
Podle dětského ombudsmana Beneše by se do debaty měly zapojit i děti samotné. "Jsem jednoznačně pro nastavení systémových změn, které dostupnost i propagaci energetických nápojů směrem k dětem omezí," uvedl v tiskové zprávě Ministra zdraví.
Na trhu je asi 200 typů těchto nápojů obsahujících kofein. Proti regulaci se již dříve vyslovil Svaz výrobců nealkoholických nápojů, podle kterého se po zákazu vytvoří trh s produkty, které budou zákon obcházet a zaměří marketing jen na děti.