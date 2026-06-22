Na Moskvu útočily desítky ukrajinských dronů, metropole dočasně zavřela letiště
Protivzdušná obrana od půlnoci zneškodnila 80 ukrajinských dronů mířících na Moskvu, ohlásil její starosta Sergej Sobjanin. Informace o případných škodách nejsou k dispozici. Nad ránem byla na půldruhé hodiny zavřená čtyři letiště v ruském hlavním městě. Ruské úřady postupně mezi 02:39 a 05:16 místního času (01:39 až 04:16 SELČ) nařídily uzavření letišť Šeremeťjevo, Žukovskij, Domodědovo a Vnukovo. V 05:39 (04:39 SELČ) oznámily zrušení všech omezení.
Sobjanin od rána na svém telegramovém účtu informuje o zneškodňování ukrajinských dronů. Podrobnosti neuvádí a pouze uvádí, že na místech, kam dopadly trosky sestřelených bezpilotních letounů, pracují specialisté záchranných složek.
Minulý čtvrtek ráno Ukrajina podnikla zřejmě nejrozsáhlejší dronový útok na Moskvu od začátku války, kterou Rusko rozpoutalo na rozkaz prezidenta Vladimira Putina. Ukrajinské drony zasáhly například rafinerii zásobující ruskou metropoli pohonnými hmotami. Ukrajinský útok tento podnik poškodil také v první polovině minulého týdne.
Dmitrij Muljajev, gubernátor Tulské oblasti ležící jižně od Moskvy, informoval, že ukrajinský dron zasáhl panelový dům ve městě Ščokino. Obyvatele objektu záchranáři evakuovali a nikomu se nic nestalo. Na sociálních sítích jsou fotografie poškozené budovy, na které je jedno z oken vyražené ze stěny i s rámem.
Ukrajina v poslední době zintenzivnila útoky proti Rusku, které údery v ukrajinském vnitrozemí podniká každý den a způsobuje napadené zemi lidské ztráty i obrovské hmotné škody.