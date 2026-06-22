V kolumbijských prezidentských volbách patrně těsně zvítězil pravicový kandidát
Krajně pravicový kandidát Abelardo de la Espriella těsně zvítězil v rozhodujícím nedělním druhém kole prezidentských voleb v Kolumbii se ziskem 49,7 procenta hlasů. Sedmačtyřicetiletý podnikatel de la Espriella porazil levicového kandidáta Ivána Cepedu, který obdržel 48,7 procenta hlasů a za svým soupeřem zaostal přibližně o 248 000 hlasů. Voliči dali na sliby de la Esprielly, že povede tvrdý zásah proti kriminalitě a zlepší ekonomiku potýkající se s problémy, napsal Reuters. Vítěz voleb slíbil, že bude prezidentem všech Kolumbijců.
Obyvatelé Kolumbie si vybírali mezi zástupcem pravice, který má podporu amerického prezidenta Donalda Trumpa, a levicovým senátorem. Průzkumy veřejného mínění favorizovaly de la Espriellu, těsný souboj analytici očekávali. De la Espriella uvedl, že s Trumpem hovořil a ten mu poblahopřál k volebnímu vítězství. K tomu mu poblahopřál také americký ministr zahraničí Marco Rubio, který na síti X napsal, že Trumpova administrativa se těší na úzkou spolupráci s budoucí vládou "s cílem podpořit regionální bezpečnostní spolupráci, ukončit nelegální imigraci do Spojených států a posílit naše hospodářské vazby".
"Stojím tu dnes večer před vámi, abych oznámil nejdůležitější zprávu mého života: kolumbijský lid mi svěřil nejvyšší čest sloužit mu jako jejich příští prezident Kolumbijské republiky," řekl de la Espriella tisícům příznivců, když stál za neprůstřelným sklem v severokolumbijském městě Barranquilla. "Budu vládnout všem Kolumbijcům… nebude žádná pomsta, žádné pronásledování, protože v demokracii neexistují nesmiřitelní nepřátelé," prohlásil a ohlásil "novou éru" pro Kolumbii.
Jako zastánce přímé konfrontace s ozbrojenými skupinami spojenými s obchodováním s drogami také slíbil, že bude "bandity neúnavně pronásledovat v rámci ústavy a zákonů republiky". Cepeda však prohlásil, že výsledky ještě nejsou konečné a počká na konečné přepočítání hlasů. Jeho kampaň přitom zpochybnila výsledky z přibližně 33 000 volebních uren.
Pravicová vlna v Latinské Americe v poslední době už vynesla k moci pravicové kandidáty v Bolívii, Chile, Kostarice, Ekvádoru a Hondurasu. Příležitost hlasovat mělo 41 milionů oprávněných voličů. Vítěz by se měl ujmout funkce 7. srpna. Nový prezident ve funkci vystřídá Gustava Petra, který se stal prvním levicovým prezidentem Kolumbie. O další prezidentský mandát se už podle ústavy ucházet nemohl.
De la Espriella viní Petra z ekonomických a bezpečnostních problémů země a slíbil, že ukončí mírová jednání s rebely a zločineckými skupinami, posílí ropný a plynárenský sektor, sníží daně a zmenší velikost státu až o 40 procent. Uvedl však, že zachová 23procentní zvýšení minimální mzdy, které Petro zavedl, spolu s dalšími populárními sociálními opatřeními.