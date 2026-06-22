Vance: Írán souhlasil s návratem inspektorů jaderné agentury
Teherán souhlasil s návratem inspektorů Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) do Íránu. Na tiskové konferenci to uvedl americký viceprezident J. D. Vance poté, co v noci na pondělí skončilo ve švýcarském Bürgenstocku první kolo americko-íránských rozhovorů na vysoké úrovni.
Jednání o působení inspektorů začne již tento týden, dodal Vance s tím, že půjde o první krok k trvalému ukončení íránského programu vývoje jaderných zbraní. Mluvčí íránské diplomacie popřel, že by Írán ve Švýcarsku přijal nové závazky. Teherán opakovaně popírá, že by o atomovou zbraň usiloval.
Výsledky rozhovorů viceprezident označil za dobrý základ pro "úspěšnou konečnou dohodu". První kolo se konalo na základě memoranda o porozumění podepsaného Washingtonem a Teheránem minulý týden. Konečná dohoda je podle něj jako dům. Ten ještě nebyl postaven, ale vyjednavači pro něj úspěšně položili pevné základy, dodal Vance.
Mluvčí íránské diplomacie uvedl, že íránští vyjednavači nepřijali ve Švýcarsku žádné nové závazky, a doplnil, že spolupráce země s MAAE bude pokračovat způsobem nastaveným po loňské červnové válce. O eventuální přítomnosti a pohybu inspektorů MAAE po íránském území rozhodují podle tohoto systému íránský parlament a íránská Nejvyšší rada národní bezpečnosti. Mechanismus íránští představitelé nechali zpřísnit, protože se domnívali, že MAAE dala loni záminku k izraelským a pak americkým úderům na íránská jaderná zařízení.
Ohledně války v Libanonu mezi Izraelem a proíránským hnutím Hizballáh, jejíž ukončení Teherán klade jako podmínku pro dohodu s USA, Vance uvedl, že je již vidět určitý pokrok. Uplynulých 24 hodin podle něj bylo nejklidnějších za poslední dobu. Spojené státy podporují právo Izraele na obranu před útoky Hizballáhu a zároveň podporují suverenitu Libanonu, odpověděl Vance na otázku novinářů týkající se případného stažení izraelské armády z jižního Libanonu, kde armáda vytvořila nárazníkovou zónu.
Vance naznačil, že USA by mohly souhlasit s uvolněním íránských aktiv zmrazených v zahraničí, jak žádá Teherán. Tyto prostředky by podle něj ale měly být použity výhradně ve prospěch íránského lidu, a nikoli pro podporu ozbrojených skupin, které Írán v regionu podporuje. Americký vyjednavač Jared Kushner a katarští představitelé podle viceprezidenta navrhli, aby za uvolněné prostředky Írán nakupoval americkou pšenici, kukuřici a sóju. Vance uvedl, že to umožní nasytit obyvatele Íránu a zároveň podpořit americké zemědělce.
Hormuzský průliv, který je důležitou námořní trasou pro vývoz ropy a plynu vytěžených v zemích Perského zálivu, je podle viceprezidenta otevřen. Znovuotevření této strategické úžiny bylo jedním z hlavních požadavků Washingtonu, neboť íránská blokáda vyvolala vysoký nárůst cen těchto komodit na světových trzích.
Jednání v Bürgenstocku zprostředkovávají Pákistán a Katar. Americkou delegaci vedl Vance, íránskou předseda parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf.