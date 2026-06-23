Írán nepustí mezinárodní kontrolory do svých jaderných zařízení poničených válkou
Teherán nepovolí inspektorům Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) návštěvu jaderných zařízení poškozených americko-izraelskými údery. Na tiskové konferenci to dnes podle agentury AFP řekl mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmáíl Baghájí. Podle mluvčího pro takové inspekce neexistuje žádný protokol a Teherán se bude nadále řídit svými závazky vyplývajícími ze Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, jejímž je signatářem, a také dohodou o uplatňování záruk MAAE.
Americký viceprezident J. D. Vance v pondělí uvedl, že Teherán souhlasí s návratem inspektorů MAAE do Íránu. Vance to oznámil poté, co ve švýcarském Bürgenstocku skončilo první kolo americko-íránských rozhovorů na vysoké úrovni.
Spojené státy a Izrael provedly vzdušné údery proti některým jaderným zařízením v Íránu již loni v červnu. Teherán poté v červenci pozastavil spolupráci s MAAE s tvrzením, že agentura straní západním zemím a poskytla záminku pro červnové útoky.
MAAE se na základě satelitních snímků domnívá, že značná část íránského vysoce obohaceného uranu byla v době loňských útoků uložena v zařízení v Isfahánu, které bylo také poničeno, a od té doby tam zůstává.
Spojené státy žádají, aby se Teherán vzdal ambicí získat jadernou zbraň. Íránský režim nicméně dlouhodobě tvrdí, že o ni neusiluje a že jeho jaderný program je určen pouze pro civilní účely.
čtk, tb