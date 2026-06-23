0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Drsná Mette zachraňuje Evropu
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
včera 11:27

Írán nepustí mezinárodní kontrolory do svých jaderných zařízení poničených válkou

Teherán nepovolí inspektorům Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) návštěvu jaderných zařízení poškozených americko-izraelskými údery. Na tiskové konferenci to dnes podle agentury AFP řekl mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmáíl Baghájí. Podle mluvčího pro takové inspekce neexistuje žádný protokol a Teherán se bude nadále řídit svými závazky vyplývajícími ze Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, jejímž je signatářem, a také dohodou o uplatňování záruk MAAE.

Americký viceprezident J. D. Vance v pondělí uvedl, že Teherán souhlasí s návratem inspektorů MAAE do Íránu. Vance to oznámil poté, co ve švýcarském Bürgenstocku skončilo první kolo americko-íránských rozhovorů na vysoké úrovni.

Spojené státy a Izrael provedly vzdušné údery proti některým jaderným zařízením v Íránu již loni v červnu. Teherán poté v červenci pozastavil spolupráci s MAAE s tvrzením, že agentura straní západním zemím a poskytla záminku pro červnové útoky.

MAAE se na základě satelitních snímků domnívá, že značná část íránského vysoce obohaceného uranu byla v době loňských útoků uložena v zařízení v Isfahánu, které bylo také poničeno, a od té doby tam zůstává.

Spojené státy žádají, aby se Teherán vzdal ambicí získat jadernou zbraň. Íránský režim nicméně dlouhodobě tvrdí, že o ni neusiluje a že jeho jaderný program je určen pouze pro civilní účely.

čtk, tb

↓ INZERCE