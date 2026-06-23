K učilišti v Čelákovicích směřoval muž se zbraní, na místě zasahují policisté
V Čelákovicích u Prahy byl zaznamenán muž se střelnou zbraní směřující do místního učiliště. Jde o pětapadesátiletého Petra Šimona, který je ve špatném psychickém stavu. Policie zveřejnila jeho fotografii. Na místě je zásahová jednotka, uvedla policie na síti X. Učiliště je podle policie prázdné. Muž se pohybuje v modré fabii značky 5AB 7197. Pokud muže nebo vozidlo někdo spatří, má neprodleně volat linku 158, ale nijak nezasahovat, uvedla policie. Před devátou pak vydalai informaci, že se může nacházet i v dalších městech.
"V Čelákovicích na Praze východ byl zaznamenán muž se střelnou zbraní směřující do místního učiliště. Na místě zasahují všechny dostupné síly a prostředky a to včetně zásahové jednotky. Další informace poskytneme jakmile to bude možné," uvedla policie.
O které učiliště jde, zatím mluvčí policie Pavel Truxa nesdělil. "Učiliště je prázdné, nenachází se v něm žádní žáci, v okolí jsou všechny dostupné síly a prostředky," řekla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.
"Posíláme na místo preventivně inspektora provozu, a čekáme na další pokyny Policie České republiky," uvedla mluvčí záchranné služby Monika Nováková.