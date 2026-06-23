Tchaj-wan začíná s pětidenním vojenským cvičením, připravuje se na čínskou invazi
Tchaj-wan v pondělí zahájil pětidenní sérii vojenských cvičení, jejichž cílem je posílit bojovou připravenost ostrova pro případ čínského vojenského útoku. Informovala o tom dnes agentura AP. Ve městě Tchao-jüan, kde se nachází největší mezinárodní letiště na ostrově, projížděly ulicemi a po dálnicích tanky.
Cvičení okamžité bojové pohotovosti mají za cíl otestovat, jak rychle by bylo možné nasadit vojenské jednotky v případě, že by Čína z pravidelných vojenských aktivit sahajících od hlídkování válečných lodí v blízkosti Tchaj-wanu až po přelety dronů přešla do přímé bojové fáze.
Tchajwanské ministerstvo obrany informovalo o konání pětidenních manévrů v neděli odpoledne. V prohlášení uvedlo, že cvičení mají být realistická s důrazem na reálná místa a čas a střelbu ostrými náboji.
Čínská armáda vyslala od neděle do pondělního rána směrem k Tchaj-wanu 23 letadel, uvedlo tchajwanské ministerstvo obrany. Doprovázelo je sedm válečných lodí a pět dalších čínských plavidel. Čína směrem k ostrovu vysílá válečná letadla, drony a lodě prakticky denně.
Čína považuje ostrovní stát za součást svého území a nevylučuje jeho obsazení silou. Tchaj-wan funguje de facto nezávisle od roku 1949 a má vlastní vládu a demokratické zřízení, zatímco v Číně trvá vláda jedné strany.
čtk, tb