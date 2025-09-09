Pražské nemocnice Motol a Homolka se spojí v jednu. Je to - mimo jiné - následek velké korupční kauzy Miroslava Ludvíka, dlouholetého šéfa Motola
Od 1. ledna 2026 se pražská Fakultní nemocnice v Motole a pražská Nemocnice Na Homolce spojí v jeden celek. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) dnes novinářům řekl, že zvažoval různé varianty a tuto považuje za nejlepší. Poté co policie obvinila bývalého ředitele Motola Miloslava Ludvíka (dříve ČSSD), byl vedením obou nemocnic pověřen šéf Homolky Petr Polouček.
"Cílem je propojit dvě odborně a kapacitně špičková pracoviště v silné celky. Povede to k velkým úsporám v provozních agendách," řekl Válek.
V motolské nemocnici se staví onkologické centrum a simulační centrum podpořené více než čtyřmi miliardami korun z evropských dotací. Vyplacení peněz z Národního fondu obnovy je podmíněno jejich včasným dokončením. "Motolské onkologické centrum se stihne postavit v termínu a evropské prostředky na něj nejsou v žádném případě ohroženy," řekl Válek.
