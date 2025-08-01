Polsko uzavřelo velký kontrakt s Jižní Koreou a chce se stát tankovou velmocí Evropy
Polsko a Jižní Korea dnes podepsaly dohodu o dodávce 180 tanků K-2GF a jejich polonizované verze K2PL, které se mají spolu s podpůrnými vozidly vyrábět v polských Gliwicích v podniku zbrojařské skupiny PGZ. Oznámila to polská média, která dohodu označují za "tankový kontrakt století".
Hodnota kontraktu činí 6,7 miliardy dolarů (asi 144 miliard Kč), napsal server Defernce24.pl, podle kterého je součástí také transfer know-how a technologií pro výrobu v Polsku. Dodávky tanků začnou v příštím roce. Polská armáda má dostat 116 tanků K2GF v letech 2026 až 2027, dalších 64 tanků K2PL má následovat v letech 2028 až 2030.
Kontrakt podepsal šéf polské agentury pro vyzbrojování, brigádní generál Artur Kuptel, a šéf jihokorejského koncernu Hyundai Rotem. Přítomni byli ministři obrany obou zemí Wladyslaw Kosiniak-Kamysze a An Kju-pek, uvedl server Defence24.pl.
Dohoda kromě tanků zahrnuje 81 podpůrných vozidel vyvinutým na základě tanků K2 - 25 ženijních vozů, 25 mostních tanků a 31 vozů technického zabezpečení - logistický a výcvikový balík, jakož i munici a transfer technologií, napsal portál.
"Díky této dohodě Polsko získává schopnost vyrábět tanky," prohlásil vicepremiér Kosiniak-Kamysz a dodal, že tanky v polonizované verzi předčí stávající verzi GF. Pochvaloval si také finanční podmínky dohody, symbolicky uzavřené na výročí vypuknutí Varšavského povstání.
Dohoda je velice podrobná, má přibližně 1200 stran a vyjednávala se půldruhého roku. Klíčovým prvkem je transfer technologií pro výrobu, opravy, údržbu a modernizaci. Transfer know-how a technologií zahrnuje mimo jiné hydropneumatické zavěšení podvozku či automatické nabíjení kanonu, dodal Defence24.pl.
Nová zakázka navazuje na předchozí kontrakt z roku 2022, kdy si Polsko objednalo rovněž 180 tanků. Nákup souvisí se snahou Polska posílit armádu a její vybavení po zahájení ruské invaze na Ukrajinu z února 2022. Polsko v posledních letech výrazně zvýšilo výdaje na obranu, na kterou loni putovalo přes čtyři procenta hrubého domácího produktu (HDP), nejvíce ze všech zemí NATO.
Ze Spojených států do Polska v červnu dorazily první vrtulníky Apache. Varšava z USA už dříve objednala i tanky Abrams, stíhačky F-35 nebo protiraketové systémy Patriot.
V Polsku se v licenci vyráběly tanky T-72 sovětské konstrukce a podobně jako v Československu tam po pádu komunismu vznikla jejich vylepšená verze, PT-91 Twardy. Ale tanky K2 budou podle portálu prvním skutečně moderním tankem podle norem NATO vyráběným v zemi.
čtk, tb